Countdown im Rathaus: „Der VSV gehört zur DNA des Kärntner Sports wie der KAC“

Nach dem fluchtartigen Rückzug von Geschäftsführer Martin Winkler läuft die Suche nach einem neuen Verantwortlichen auf Hochtouren. Bis Donnerstag muss eine Nachfolge feststehen – denn ohne Führung gibt es keine Lizenz für die Saison 2026/27. „Wir kämpfen Tag und Nacht um den Fortbestand des VSV“, betont Obmann Manfred Herzog.

Budgetloch von bis zu 700.000 Euro

Selbst wenn die Führungsfrage gelöst wird, drückt das finanzielle Erbe schwer: Für die am Freitag startende Saison klafft ein Loch von 500.000 bis 700.000 Euro in der Kasse. Obmann Herzog hat gemeinsam mit dem erfahrenen Juristen und ehemaligen Magistratsdirektor Alfred Winkler die Bücher durchforstet. Winklers Einsatz ist es auch zu verdanken, dass die Spitzen der Liga heute nach Villach reisen.

Prominenz verhandelt hinter verschlossenen Türen

Die Stadt Villach gibt sich bedeckt: Wer seitens der Politik am Verhandlungstisch sitzt, bleibt geheim. Auch die Liga weiß vorab nicht, mit wem sie konkret verhandeln wird, die Stadt meidet offenbar die Rolle des öffentlichen Retters. Indes meldet sich auch Landessportdirektor Arno Arthofer zu der Situation.

„Der VSV ist mit dem KAC ein Stück Kärnten“

„Der VSV ist mehr als ein Eishockeyverein. Der VSV ist mit dem KAC ein Stück Kärnten. Er steht für Villach, für Leidenschaft, für Tradition, für große sportliche Momente – und für eine Eishockeybegeisterung, die weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Umso dramatischer ist die aktuelle Situation. Gerade jetzt, wenige Tage vor dem Saisonstart, braucht es Klarheit statt Spekulationen, Transparenz statt Beschwichtigungen und vor allem einen realistischen Plan für die Zukunft. Ich appelliere daher an die Verantwortlichen des Vereins, jetzt reinen Tisch zu machen und der Öffentlichkeit reinen Wein einzuschenken. Nur wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, kann es gelingen, gemeinsam ein tragfähiges Szenario zu entwickeln, das nicht nur die kommende Saison, sondern vor allem die langfristige Zukunft des VSV absichert“, heißt es seitens des Landessportdirektor Arno Arthofer.

Arthofer führt aus

Arthofer führt aus: „Die Kärnten Sportkoordination hilft immer, wo es im Rahmen seiner Möglichkeiten und der gesetzlichen Bestimmungen helfen kann. Eines halte ich auch in dieser schwierigen Situation in aller Deutlichkeit fest: Steuergeld aus dem Sportbudget wurde und wird auf Basis der geltenden Gesetze nicht zur Aufrechterhaltung eines Profibetriebes eingesetzt. Das gilt für den VSV ebenso wie für den KAC oder den WAC. Unterstützt wird vom Land der Nachwuchs – und dessen Zukunft ist auch beim VSV unabhängig vom Profibetrieb gesichert. Jetzt geht es beim VSV darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Lösung zu finden.“ Zum Abschluss meint er: „Denn der VSV gehört ebenso zur Identität des Kärntner Eishockeys wie der KAC. Und ganz ehrlich: Was wäre eine Kärntner Eishockeysaison ohne die großen Duelle zwischen Blau-Weiß und Rot-Weiß? Ich wünsche mir von Herzen, dass wir auch heuer wieder volle Hallen, leidenschaftliche Fans und spannende KAC-VSV-Derbys erleben. Denn diese sportliche Rivalität ist nicht nur einfach Eishockey – sie gehört zu Kärnten wie der Wörthersee oder die Käsnudel.“