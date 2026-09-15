Kopftuchverbot in Kärnten: Neun Verstöße gemeldet

Seit dem 1. September gilt auch an Kärntens Schulen das Kopftuchverbot. Gestern startete das neue Schuljahr in unserem Bundesland und es gab bereits Verstöße.

Seit gestern wurden neun Verstöße gegen die Kopftuchregelung in Kärnten begangen.

Seit gestern wurden neun Verstöße gegen die Kopftuchregelung in Kärnten begangen.

Am 1. September 2026 trat das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an den Kärntner Schulen in Kraft. Seit gestern ist das neue Schuljahr gestartet. Es gibt derzeit neun Verstöße gegen die neue Regelung zu melden.

Kopftuchverbot an Schulen

Der Gesetzesentwurf schafft erstmals klare Kriterien für das Begriffsmuster „Kopftuch nach islamischer Tradition“. Für Mädchen unter 14 Jahren soll jegliche islamische Verschleierung verboten werden, vom einfachen Hijab bis hin zur Vollverschleierung wie der Burka. Die Regierung begründet den Schritt mit dem Schutz von Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und sozialer Integration.

Neun Verstöße in Kärnten

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Martin Wieser von der Bildungsdirektion Kärnten: „Bis dato wurden in Kärnten neun Fälle registriert. Zwei Fälle an einer AHS und sieben an einer Mittelschule in den Bezirken Villach-Stadt und Klagenfurt-Stadt.“ Drei der Verstöße wurden in der MS direkt bei einem Erstgespräch geklärt.

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Weitere Gespräche folgen

Bei vier Fällen in der MS sowie bei einem Fall in der AHS steht das Elterngespräch noch aus. Ein Fall in der AHS konnte auch nach dem Elterngespräch nicht gelöst werden. Hier erfolgt die schriftliche Dokumentation der Schule an die Bildungsdirektion in Kürze. Es wird jedenfalls mit Hilfe der angebotenen Unterstützung von Fachinspektor Esad Memic, Vorsitzender der islamischen Religionsgemeinschaft Kärnten, versucht, zu einer Einigung zu kommen.

Zweistufige Umsetzung: Info-Phase und Sanktionen

Das Gesetz tritt in zwei Phasen in Kraft. Phase 1 (ab Semesterferien 2026): Aufklärungsphase ohne Strafen. Phase 2 (ab Schuljahr 2026/27): Bei einem Verstoß folgt zuerst ein verpflichtendes Gespräch zwischen Schulleitung, Eltern und Schülerin. Bei Wiederholung werden Bildungsdirektion und Kinder- und Jugendhilfe beigezogen. Danach können Verwaltungsstrafen zwischen 200 und 1.000 Euro verhängt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2026 um 12:15 Uhr aktualisiert