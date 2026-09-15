Laufen für den guten Zweck: „Run4Memory“ startet in Liebenfels

Gemeinsam auf Demenz aufmerksam machen und Gutes tun: Am Samstag, dem 19. September 2026, lädt die Gemeinde Liebenfels zum Benefizlauf „Run4Memory“. Der Reinerlös geht direkt an Kärntner Demenz-Selbsthilfegruppen.

In der Gemeinde Liebenfels steht der Samstag, 19. September 2026, ganz im Zeichen der Gesundheit und des Miteinanders. Am Sportplatz findet das Benefiz-Event „Run4Memory“ statt, um auf das Thema Demenz aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Der Reinerlös der gesamten Veranstaltung kommt den vier Demenz-Selbsthilfegruppen in Kärnten zugute. Organisiert wird das Event von der Abteilung 5 (Unterabteilung Gesundheitsförderung) gemeinsam mit Pflegenahversorgerin Verena Schatz und der „Gesunden Gemeinde“ Liebenfels. Unterstützung kommt zudem aus den Nachbargemeinden Glanegg und St. Urban sowie von zahlreichen weiteren Sponsoren.

Der Zeitplan am 19. September 2026:

9.30 Uhr: Start der Kinderläufe

Start der Kinderläufe 10 Uhr: Startschuss für die Hauptbewerbe (1 km, 5 km und 10 km)

Startschuss für die Hauptbewerbe (1 km, 5 km und 10 km) 12.15 Uhr: Offizielle Tafelverleihung der „Gesunden Gemeinde“ Liebenfels

Offizielle Tafelverleihung der „Gesunden Gemeinde“ Liebenfels 12.40 Uhr: Große Tombola und Verlosung des Laufs mit 25 hochwertigen Sachpreisen

Alles auf einem Blick: Wann: Samstag, 19. September 2026, ab 9.30 Uhr (Verlosung um 12.40 Uhr)

Wo: Sportplatz Liebenfels

Distanzen: 1 km, 5 km, 10 km

Guter Zweck: Erlöse gehen an Kärntner Demenz-Selbsthilfegruppen

Anmeldung & Infos: Online über my.raceresult.com/386087



„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Regelmäßige Bewegung im Freien ist ein echtes Allheilmittel. Sie senkt nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Leiden, sondern stärkt auch die Knochen und beugt Übergewicht vor. Kurz gesagt: Wandern trägt maßgeblich zu einem gesunden Altern bei. Die Initiative bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Walkingerlebnissen bis hin zu SUP-Spaß im Sommer. Ziel ist es, die Kärntnerinnen und Kärntner zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren.

Die 10.000er Challenge: Sammelst du schon Höhenmeter?

Ein besonderes Schmankerl für alle Motivierten ist die 10.000er Challenge. Das Ziel ist sportlich, aber machbar: Über das Jahr verteilt sollen 10.000 Höhenmeter gesammelt werden – und zwar aus eigener Kraft (zu Fuß, am Seil oder mit dem Bike ohne E-Unterstützung). Jede Aktivität kann ganz einfach per Smartphone oder GPS-Uhr aufgezeichnet und über einen persönlichen Account hochgeladen werden. Wer die 10.000er-Marke knackt, darf sich über eine wohlverdiente Finisher-Medaille freuen. Mehr dazu hier.