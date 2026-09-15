Rauch über Feldkirchen: Was ist da los?

Was ist am Dienstagabend in Feldkirchen los? Diese Frage erreichte die 5-Minuten-Redaktion von mehreren Lesern. Über dem Stadtgebiet war eine weithin sichtbare Rauchsäule zu erkennen. Wie die Feuerwehr Feldkirchen gegenüber 5 Minuten mitteilt, handelt es sich um einen Heckenbrand.

Feuerwehr: „Alles unter Kontrolle“

Grund zur Sorge besteht nach aktuellem Stand nicht. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und haben die Situation laut Feuerwehr unter Kontrolle. Auf Leserfotos ist zu sehen, dass der Rauch zeitweise über weite Teile Feldkirchens hinweg sichtbar war. Nähere Informationen zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.