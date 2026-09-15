Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leser/KK
Rauch über Feldkirchen: Was ist da los?
Eine Rauchsäule über Feldkirchen sorgte am Dienstagabend für Aufmerksamkeit.
Feldkirchen
15/09/2026
Brand

Rauch über Feldkirchen: Was ist da los?

Eine deutlich sichtbare Rauchsäule über Feldkirchen hat am Dienstagabend bei mehreren Lesern für Fragen gesorgt.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Was ist am Dienstagabend in Feldkirchen los? Diese Frage erreichte die 5-Minuten-Redaktion von mehreren Lesern. Über dem Stadtgebiet war eine weithin sichtbare Rauchsäule zu erkennen. Wie die Feuerwehr Feldkirchen gegenüber 5 Minuten mitteilt, handelt es sich um einen Heckenbrand.

Feuerwehr: „Alles unter Kontrolle“

Grund zur Sorge besteht nach aktuellem Stand nicht. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und haben die Situation laut Feuerwehr unter Kontrolle. Auf Leserfotos ist zu sehen, dass der Rauch zeitweise über weite Teile Feldkirchens hinweg sichtbar war. Nähere Informationen zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Rauch über Feldkirchen: Was ist da los?
©Leser
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at