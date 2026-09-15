Kärntner schafft Sprung an die Spitze der Wiener Städtischen

Ein Kärntner schafft den Sprung in die Führungsetage der Wiener Städtischen: Gerhard Hopfgartner wird mit 1. Juli 2027 neuer Vertriebs- und Marketingvorstand des Versicherungsunternehmens.

Gerhard Hopfgartner wechselt mit 1. Juli 2027 in den Vorstand der Wiener Städtischen und folgt dort auf Sonja Brandtmayer.

Gerhard Hopfgartner wechselt mit 1. Juli 2027 in den Vorstand der Wiener Städtischen und folgt dort auf Sonja Brandtmayer.

Der Aufsichtsrat hat Gerhard Hopfgartner, der derzeit die Landesdirektion der Wiener Städtischen in Wien leitet, am Dienstag (15. September) zum Vertriebsvorstand bestellt. Er folgt auf Sonja Brandtmayer, die gleichzeitig innerhalb des Unternehmens weiter aufsteigt und mit 1. Juli 2027 den Vorstandsvorsitz übernimmt.

Seit 2013 bei der Wiener Städtischen

Für Hopfgartner ist der Wechsel in den Vorstand der nächste Schritt einer mittlerweile mehr als zehnjährigen Karriere bei der Wiener Städtischen. 2013 kam der gebürtige Kärntner zum Unternehmen und übernahm zunächst die Leitung des Bereichs Strategisches Marketing und Kundenkommunikation. Anfang 2017 wechselte er in die Landesdirektion Wien, die er seither leitet. Insgesamt blickt Hopfgartner auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche zurück.

Studium führte ihn nach Kärnten

Seinen Master of Business Administration absolvierte Hopfgartner an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. „Mein Ziel ist es, unsere starke Marktposition weiter auszubauen, neue Kundenpotenziale zu erschließen und unseren Wachstumskurs über alle Vertriebswege hinweg konsequent fortzusetzen“, sagt Hopfgartner zu seiner künftigen Aufgabe.