Sonniges Spätsommertagerl: So wird das Wetter am Mittwoch in Kärnten

Laut Prognosen der GeoSphere Austria dürfen sich die Kärntnerinnen und Kärntner am Mittwoch auf viel Sonnenschein, trockene Verhältnisse und Temperaturen von bis zu 26 Grad freuen. Von in der Früh bis weit in den Nachmittag hinein präsentiert sich der Himmel in ganz Kärnten wolkenlos. Erst später machen sich ganz im Westen allmählich dichtere Wolken bemerkbar. Regen bringen diese allerdings noch keinen mit sich: „Es bleibt aber bis zum Abend trocken“, so die Wetterexperten. Regional frischt im Tagesverlauf mäßiger Südwestwind auf. Dieser bringt noch einmal ausgesprochen warme Luft nach Kärnten: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad.