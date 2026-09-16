Gartenlaube fing Feuer: Einsatz in Spittal

Flämmarbeiten im Bereich einer Gartenlaube in Spittal an der Drau lösten am Dienstagabend einen Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr Rothenthurn rückte zum Einsatz aus.

Am Dienstag brach ein Brand bei einer Gartenlaube in Spittal aus.

Am Dienstag brach ein Brand bei einer Gartenlaube in Spittal aus.

Um Isolierungsarbeiten an einer Gartenlaube in Spittal an der Drau vornehmen zu können, führte ein 37-jähriger Mann am Dienstagabend Flämmarbeiten durch. „Etwa eine halbe Stunde nach Abschluss der Arbeiten konnte starker Brandgeruch wahrgenommen werden“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Infolgedessen alarmierte die 61-jährige Besitzerin die Feuerwehr.

Feuerwehreinsatz stoppt Brand

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Rothenthurn hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. „Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen“, so die Polizisten abschließend.