„Bauer sucht Frau“: Kärntner Bergbauer sucht die große Liebe

Am Mittwoch, dem 16. September 2026, starten die Hofwochen bei "Bauer sucht Frau". Auch für den Kärntner Arnold startet dann das große Liebesabenteuer.

Für 14 Bäuerinnen und Bauern wird es ernst: Am Mittwoch, 16. September 2026, starten um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV die Hofwochen der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Unter den Teilnehmenden ist auch der 58-jährige Arnold aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Der Kärntner hofft auf das große Liebesglück und sucht eine ehrliche, selbstständige sowie lebensfrohe Partnerin.

©ATV/Rene Succaglia Am Mittwoch starten die Hofwochen bei „Bauer sucht Frau“.

Kärntner sucht Frau fürs Leben

Arnold bewirtschaftet einen Mutterkuhbetrieb auf 1.080 Metern Höhe, den er von seinen Eltern übernommen hat. Hauptberuflich ist er als selbstständiger Tischler tätig. In seiner Freizeit zieht es den ruhigen, verlässlichen Mann in die Natur – ob beim Wandern, Motorradfahren, Snowboarden, Tanzen oder im Gesangsverein. Nach dem Tod seiner Partnerin wünscht er sich wieder eine ehrliche und lebensfrohe Frau an seiner Seite, um gemeinsam durchs Leben zu gehen. Wichtig dabei: Übermäßiger Alkohol und Rauchen haben bei ihm keinen Platz.

©ProsiebenSat1Puls4 Der Kärntner Bergbauer wünscht sich eine neue Frau an seiner Seite.

„Ich find den ur süß“

Frischen Wind bringt gleich die erste Hofdame Dina in sein Leben. „Ich find den ur süß“, ist sie beim persönlichen Kennenlernen begeistert. Dina hat an der Seite von Richard Lugner, unter anderem in der ATV-Sendung „Lugners Loveboat – Mörtel sucht sein Seepferdchen“, Bekanntheit erlangt. Ob sie auch Arnolds Herz erobert, wird sich im Laufe der 23. Staffel zeigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 07:24 Uhr aktualisiert