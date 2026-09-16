Ehemaliger Vizebürgermeister ist verstorben: „Ruhe in Frieden“

Der Bezirk St. Veit an der Glan nimmt Abschied von Barnabas Stromberger, der am 7. September 2026 im 71. Lebensjahr verstarb. Er prägte die Gemeinde Weitensfeld im Gurktal nicht nur als einstiger Vizebürgermeister und Obmann der lokalen FPÖ, sondern auch als Kaufmann und Gastwirt am Zammelsberg.

Trauer um Barnabas Stromberger

Die Freiheitlichen würdigen den Verstorbenen mit bewegenden Zeilen: „In ewiger Dankbarkeit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Obmann und Vizebürgermeister a.D. Barnabas Stromberger. Seine Verdienste in unserer Gesinnungsgemeinschaft werden unvergessen bleiben. Lieber Barnabas, ruhe in Frieden, unsere Heimaterde sei Dir leicht!“

Letztes Geleit

Wer sich persönlich verabschieden möchte, hat dazu am Mittwoch, dem 16. September 2026, in der Aufbahrungshalle Zammelsberg die Gelegenheit. Das gemeinsame Gebet wird am Donnerstag, dem 17. September, um 19 Uhr in der Pfarrkirche abgehalten. Der Trauergottesdienst beginnt am Freitag, dem 18. September, um 14 Uhr bei der Aufbahrungshalle; im Anschluss erfolgt die Messe in der Pfarrkirche sowie die Beisetzung der Urne im Familiengrab auf dem Ortsfriedhof.