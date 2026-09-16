„Ich wähle dich!“: Pokemonfans warten mit Campingstühlen vor Spielzeuggeschäft

Ein leises Piepsen auf einem winzigen 8-Bit-Bildschirm. Ein klobiges, graues Plastikgehäuse in Kinderhänden. Mehr brauchte es am 27. Februar 1996 nicht, um eine weltweite Kulturerschütterung auszulösen.

Dass der Pokémon-Hype weiterhin anhält, zeigt ein Lokalaugenschein in Kärnten heute ausdrucksvoll.

Dass der Pokémon-Hype weiterhin anhält, zeigt ein Lokalaugenschein in Kärnten heute ausdrucksvoll.

Was in den Entwicklerstudios von Game Freak als bescheidener Traum von Insektenfänger Satoshi Tajiri begann, erwuchs über drei Jahrzehnte zu einem gigantischen Kulturphänomen, das Generationen verbindet, Nostalgie neu definiert und die Grenzen der Unterhaltungsindustrie nachhaltig verschoben hat. Auch in Kärnten gibt es immer noch zahlreiche Fans. Und die Frage lautet: Bisasam, Schiggy oder Glumanda – wen wählst du?

Fans warten mit Campingstühlen vor Geschäft

Dass der Pokémon-Hype weiterhin anhält, zeigt ein Lokalaugenschein in Kärnten heute ausdrucksvoll. Denn schon das ganze Jahr über wird das 30 Jahre Jubiläum der kleinen Monster gefeiert. Und heute, 16. September 2026 gibt es für Fans des zugehörigen Kartenspiels ein besonderes Special. Das „Pokemon TCG: 30th Celebration – 30 Jahre in einem Set“ kommt raus. Ein Blick nach Klagenfurt zeigt: SehrSmyth viele können das Öffnen des Smyth Toys Geschäft um 9 Uhr kaum erwarten und campen sogar mit Stühlen davor. In Villach gibt es auch dasselbe Geschäft, dort werden sich auch so einige Kartenspieler einfinden.

©5 Minuten Zahlreiche Fans warten in Klagenfurt.

Set geht gleichzeitig auf der ganzen Welt an den Start

Zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels erwartet Fans ein historisches Highlight: Am 16. September 2026 erscheint mit Pokémon TCG: 30th Celebration die erste Erweiterung der Spielgeschichte, die punktgenau und gleichzeitig rund um den Globus an den Start geht. Ob Klagenfurt, Tokio, Berlin oder New York, Sammler weltweit reißen ihre Booster-Packs exakt im selben Moment auf. Übrigens, wer dieses Jahr noch Nostalgie-Feeling haben will: The Legend of Zelda: Ocarina of Time kommt als Remake für die Switch 2 raus…

Die Highlights des Sets 100 % Foil-Garantie: Jede einzelne Karte in jedem Pack glänzt – selbst die Basis-Energien.

Neuer Rarity-Typ: Eine völlig neue Seltenheitsstufe feiert ihr offizielles Debüt.

Kult-Nostalgie: Beliebte Kartenklassiker kehren in neuem Glanz zurück.

Pikachu-Garantie: In wirklich jedem Pack steckt mindestens ein Pikachu.

Manche Karten sind ein Vermögen wert

Was einst als Kinderspielzeug auf dem Schulhof getauscht wurde, hat sich über die Jahrzehnte zu einem handfesten Investmentmarkt entwickelt. Der Wert einer Pokémon-Karte wird heute vor allem durch ihre Seltenheit, den Erhaltungszustand (Grading) und historische Relevanz bestimmt. Während gewöhnliche Karten Cent-Beträge wert sind, erzielen seltene Stücke wie das ikonische Glurak der 1. Edition regelmäßig Beträge im sechsstelligen Bereich. Die absolute Spitze markieren extrem limitierte Promo-Karten: Die legendäre Pikachu Illustrator-Karte durchbrach bei Auktionen bereits die Millionengrenze und gilt offiziell als die teuerste Sammelkarte der Welt. Damit zeigt sich, dass kleine Stücke Bedrucker Pappe für Sammler längst zu echten Vermögenswerten gereift sind.

©5 Minuten | 20 Minuten vor Geschäftsbeginn. ©5 Minuten | Inzwischen hat sich eine lange Warteschlange vor dem Spielzeuggeschäft gebildet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 08:53 Uhr aktualisiert