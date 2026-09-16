Nachgezählt: Wie viel Kaffee ein Kärntner wirklich trinkt

Ein Leben ohne Kaffee? Für vier von zehn Kärntnerinnen und Kärntnern undenkbar. Mehr als die Hälfte gönnt sich mehrere Tassen täglich. Mit 35,8 Prozent ist der Cappuccino der Favorit. Das zeigt eine aktuelle Tchibo-Umfrage.

Als Energieschub am Morgen, kleine Auszeit im Job oder entspannter Moment zwischendurch gehört Kaffee für viele fest zum täglichen Leben.

Als Energieschub am Morgen, kleine Auszeit im Job oder entspannter Moment zwischendurch gehört Kaffee für viele fest zum täglichen Leben.

Ohne ihren morgendlichen Wachmacher geht bei vielen Menschen im Süden gar nichts: Für knapp 40 Prozent der Kärntnerinnen ist ein Alltag ohne Kaffee schlichtweg undenkbar. Mehr als die Hälfte der Befragten (51,3 Prozent) greift sogar mehrmals täglich zur Tasse. Am häufigsten werden zwei (35,9 Prozent) oder drei Portionen (23,3 Prozent) konsumiert. Was die Zubereitung betrifft, liegt der Cappuccino mit 35,8 Prozent hauchdünn vor dem Verlängerten (35,3 Prozent) und dem klassischen Filterkaffee (30 Prozent). Flavoured-Varianten mit Vanille- oder Karamellgeschmack stoßen hingegen bei 68,9 Prozent auf wenig Gegenliebe. Genossen wird das Heißgetränk vorrangig in den eigenen vier Wänden (90,1 Prozent), am Arbeitsplatz (41,2 Prozent) oder mit Freundinnen (28,3 Prozent).

Wie viele Tassen Kaffee trinkst du am Tag? Gar keinen – Ich halte mich lieber ohne Koffein wach. Eine Tasse – Genau richtig für den perfekten Start in den Tag. Zwei bis drei Tassen – Der klassische Treibstoff für den Arbeitstag. Vier bis fünf Tassen – Ohne Dauerzufuhr läuft bei mir gar nichts. Mehr als fünf Tassen – Bei mir fließt Kaffee direkt durch die Adern! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kärnten – Land der Frühaufsteher?

Nirgendwo in Österreich startet der Tag früher mit Koffein als in Kärnten. Ein Drittel der Bevölkerung (34,7 Prozent) gönnt sich die erste Tasse Kaffee bereits vor 7 Uhr morgens – damit liegt das Bundesland österreichweit an der Spitze. Bei der Zubereitung setzen 43,8 Prozent bevorzugt auf Vollautomaten, gefolgt von Kapselsystemen mit 31,2 Prozent. Ebenso hoch im Kurs steht der praktische Kaffee to go.

Generationenklüfte beim Kaffeegenuss

Wie Österreich Kaffee genießt, hängt stark vom Alter ab – das belegen Daten von Tchibo und NIQ/GfK. Beinahe neun von zehn Babyboomern (ca. 1946–1964 geboren) trinken täglich Kaffee, meist daheim (98,3 Prozent). Die Gen Z (ca. 1997–2012) erreicht nicht einmal die 50-Prozent-Marke beim täglichen Konsum, liegt dafür aber beim Coffee-to-go (94,2 Prozent) und bei Kaffeehaus-Treffs (78,6 Prozent) vorne. Zu Hause trinken 71,3 Prozent der Gen Z ihren Kaffee. Den höchsten Tagesverbrauch hat die Generation X (ca. 1965–1980) mit 3,06 Tassen bei gleichzeitig frühem Start. Geschmacklich setzt die Gen Z auf Cappuccino, Gen X und Boomer auf Espresso und die Millennials (ca. 1981–1996) auf den Verlängerten.

©pexels.com / Karolina Kaboompics Beim Kaffeekonsum gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Generationen.

Hier gibt es den besten Kaffee in Kärnten

Übrigens: Wer auf der Suche nach den besten Adressen des Landes ist, findet im Falstaff Caféguide den perfekten Kompass für herausragenden Kaffeegenuss. In Kärnten hat das Magazin eine Klagenfurter Rösterei prämiert.