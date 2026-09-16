Lebensrettendes Medikament nicht lieferbar: Wespenstich wurde zum Horror für Kärntnerin
Bereits seit dem Frühsommer ist in Österreich ein lebensrettendes Medikament kaum lieferbar. Eine Kärntnerin schildert, was das für Auswirkungen auf sie hatte.
2026 ist und war ein außergewöhnliches Wespenjahr. Ein Horror für Allergiker. Zudem gab es diesbezüglich eine erstaunlich hohe Nachfrage nach den lebensrettenden Medikamenten, den Adrenalin-Autoinjektoren (EpiPen/Jext). Das führte mitunter zu einem Lieferengpass und wurde für eine Kärntnerin zu einer lebensbedrohenden Situation.
Frau hatte allergischen Schock
„Ich war am Montag alleine auf 1.000 Meter Seehöhe in Bleiburg Schwammerlsuchen. Habe nicht gerechnet, dass dort auch noch Wespen sind. Aber dann hat mich eine gestochen“, erzählt die schwerallergische Frau im Interview mit 5 Minuten. Schnell merkte sie schon die ersten Symptome, versuchte aber noch, selbst mit dem Auto zu fahren. Als es ihr immer schlechter ging, blieb sie stehen und setzte einen Notruf ab.
Atemnot und Schwellung
„Mir wurde gesagt, dass gleich ein Hubschrauber unterwegs ist.“ Danach wartete die Kärntnerin. Das Schlucken fiel ihr immer schwerer, Atemnot und Schwellungen traten ein. Dann trafen die Polizei und die Rettung ein. Sie konnte schnell stabilisiert werden, deswegen war der Hubschraubereinsatz nicht mehr nötig. Dennoch möchte sie auf das EpiPen-Problem hinweisen: „Hätte ich das Medikament gehabt, dann wäre der Rettungseinsatz, vor allem der Hubschrauber, nicht notwendig. Und wenn nicht gleich jemand zu Hilfe kommt, kann man an einem allergischen Schock sterben, da zählen die Sekunden.“
Lieferengpass bei EpiPen
Eine Mitarbeiterin der Oberen Apotheke in Villach erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Ja, seit dem Frühsommer, Juni, gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei der Lieferung von EpiPens. Unsere Kunden sind aber derzeit so gut wie alle versorgt.“ Allergiker, die keinen Notfallpen haben, sollen im Freien besonders aufmerksam sein und Orte mit vielen Wespen meiden. Denn auch jetzt im Spätsommer sind noch immer zahlreiche dieser Insekten unterwegs.
Was bei einem anaphylaktischen Schock passiert
Nach dem Stich schüttet der Körper schlagartig große Mengen Histamin aus. Das führt zu einer Überreaktion des gesamten Organismus:
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Gefäßweite & Blutdruckabfall: Die Blutgefäße weiten sich mendengleich, Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus. Der Blutdruck sackt extrem ab, was zur Minderdurchblutung lebenswichtiger Organe führt.
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Atemwegsverengung: Die Atemwege verengen sich, während die Schleimhäute im Hals- und Rachenraum anschwellen. Es droht Erstickungsgefahr.
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Haut- & Magen-Darm-Symptome: Es kommt zu Rötungen, Nesselsucht (Urtikaria), starkem Juckreiz am ganzen Körper sowie Übelkeit und Erbrechen.
Richtiges Handeln im Notfall
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Notruf wählen (112 / 144): Sofort den Rettungsdienst rufen und den Verdacht auf einen Anaphylaxie-Schock äußern.
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Notfallmedikamente nutzen: Falls die betroffene Person ein Notfallset besitzt, dieses unverzüglich anwenden.
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Richtige Lagerung:
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Bei Atemnot: Aufrechte Sitzposition.
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Bei Schwindel/Kreislaufschwäche: Schocklagerung (Flach auf den Rücken, Beine hochlagern).
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Bei Bewusstlosigkeit: Stabile Seitenlage und kontinuierliche Atemkontrolle.
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Wiederbelebung: Setzt die Atmung aus, sofort mit der Herzdruckmassage beginnen.
Warum der EpiPen Leben rettet
Ein EpiPen ist ein Autoinjektor, der eine vordosierte Menge Adrenalin enthält – das wirksamste und wichtigste Gegenmittel bei einer Anaphylaxie. Adrenalin greift sofort an den lebensbedrohlichen Stellen ein:
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Verengt die Blutgefäße: Es hebt den abgestürzten Blutdruck wieder an und stabilisiert den Kreislauf.
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Erweitert die Atemwege: Es entspannt die Bronchialmuskulatur, sodass wieder Sauerstoff in die Lunge gelangen kann.
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Mindert Schwellungen: Es bremst das Austreten von Flüssigkeit im Gewebe und lässt geschwollene Schleimhäute abklingen.
Der Pen wird im Notfall einfach durch die Kleidung hindurch in den äußeren Oberschenkelmuskel gedrückt. Da er in Sekundenschnelle wirkt, verschafft er die entscheidende Zeit, bis der Notarzt eintrifft.