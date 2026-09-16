Lebensrettendes Medikament nicht lieferbar: Wespenstich wurde zum Horror für Kärntnerin

Bereits seit dem Frühsommer ist in Österreich ein lebensrettendes Medikament kaum lieferbar. Eine Kärntnerin schildert, was das für Auswirkungen auf sie hatte.

2026 ist und war ein außergewöhnliches Wespenjahr. Ein Horror für Allergiker. Zudem gab es diesbezüglich eine erstaunlich hohe Nachfrage nach den lebensrettenden Medikamenten, den Adrenalin-Autoinjektoren (EpiPen/Jext). Das führte mitunter zu einem Lieferengpass und wurde für eine Kärntnerin zu einer lebensbedrohenden Situation.

Frau hatte allergischen Schock

„Ich war am Montag alleine auf 1.000 Meter Seehöhe in Bleiburg Schwammerlsuchen. Habe nicht gerechnet, dass dort auch noch Wespen sind. Aber dann hat mich eine gestochen“, erzählt die schwerallergische Frau im Interview mit 5 Minuten. Schnell merkte sie schon die ersten Symptome, versuchte aber noch, selbst mit dem Auto zu fahren. Als es ihr immer schlechter ging, blieb sie stehen und setzte einen Notruf ab.

Atemnot und Schwellung

„Mir wurde gesagt, dass gleich ein Hubschrauber unterwegs ist.“ Danach wartete die Kärntnerin. Das Schlucken fiel ihr immer schwerer, Atemnot und Schwellungen traten ein. Dann trafen die Polizei und die Rettung ein. Sie konnte schnell stabilisiert werden, deswegen war der Hubschraubereinsatz nicht mehr nötig. Dennoch möchte sie auf das EpiPen-Problem hinweisen: „Hätte ich das Medikament gehabt, dann wäre der Rettungseinsatz, vor allem der Hubschrauber, nicht notwendig. Und wenn nicht gleich jemand zu Hilfe kommt, kann man an einem allergischen Schock sterben, da zählen die Sekunden.“

Lieferengpass bei EpiPen

Eine Mitarbeiterin der Oberen Apotheke in Villach erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Ja, seit dem Frühsommer, Juni, gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei der Lieferung von EpiPens. Unsere Kunden sind aber derzeit so gut wie alle versorgt.“ Allergiker, die keinen Notfallpen haben, sollen im Freien besonders aufmerksam sein und Orte mit vielen Wespen meiden. Denn auch jetzt im Spätsommer sind noch immer zahlreiche dieser Insekten unterwegs.