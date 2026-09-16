Plastikboxen voller Drogen im Auto – Polizei lässt Deal platzen

Dieser Drogendeal ist wohl geplatzt: Beamte des Kriminaldienstes Völkermarkt haben am Freitag kiloweise Suchtmittel sichergestellt. Ein 34-jähriger Bosnier sowie ein 30-jähriger Kärntner wurden festgenommen.

Während eines gezielten Schwerpunkteinsatzes stoppte die Kriminalpolizei am Abend des 11. Septembers ein Auto im Bezirk Völkermarkt. Der Grund: Die Beamten vermuteten einen laufenden Suchtgiftverkauf. Tatsächlich wurden im Zuge der Kontrolle 15 Plastikboxen sichergestellt werden. Darin befanden sich unter anderem 100 Gramm Cannabiskraut, 140 Gramm Heroin, etwa 20 Gramm Kokain sowie ein Kilo MDMA, besser bekannt als Hauptwirkstoff der Partydroge Ecstasy. Auch beschlagnahmten die Polizisten mehrere tausend Euro an Bargeld.

Zwei Männer festgenommen

Die Beschuldigten – es handelt sich um einen 34-jährigen Bosnier sowie einen 30-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan – wurden festgenommen. Sie befinden sich derzeit in der Justizanstalt Klagenfurt. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Weitere Ermittlungen laufen.