FPÖ-Tour macht Halt im Drautal: Die Details zum Kickl-Auftritt

Die Freiheitliche Partei Österreichs hat im Rahmen ihrer bundesweiten Herbstoffensive unter dem Titel „Wir sind für euch da Tour 2026“ einen Veranstaltungsort im Bezirk Villach-Land angekündigt.

Am Samstag, dem 26. September 2026, lädt die Partei zu einem Stopp im Gemeinschaftshaus Feistritz an der Drau. Für den gebürtigen Kärntner und FPÖ-Parteivorsitzenden Herbert Kickl wird der Termin sicherlich ein Heimspiel in der Region: Der Veranstaltungsort liegt nur wenige Kilometer von Radenthein entfernt, wo Kickl geboren und aufgewachsen ist. Den Tourstopp am 26. September gegenüber 5 Minuten bestätigt FPÖ-Bezirksgeschäftsführer für Villach-Land, Gernot Oberzaucher. Auf dem Programm stehen „Auftritte mehrerer FPÖ-Vertreter. Neben Kickl haben sich auch der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer sowie Generalsekretär Michael Schnedlitz angekündigt“, schildert Oberzaucher.

Polit-Abend im Drautal

Oberzaucher, der auch in der Nachbargemeinde Ferndorf als Ortsparteiobmann und Vizebürgermeister tätig ist, freut sich besonders über die Veranstaltung im Drautal, vor allem für die regionale Parteiarbeit. Die Redebeiträge der Mandatare seien für den Abend ab 18 Uhr vorgesehen. Bereits am Nachmittag ab 16 Uhr soll vor Ort ein Vorprogramm beginnen, bei dem unter anderem ein Service für Messer- und Scherenschleifen angeboten sowie ein Gemüsetraktor präsentiert wird. Ab 17 Uhr folgt der Übergang in das offizielle Rahmenprogramm. Die Veranstaltung im Gemeinschaftshaus sei für alle öffentlich zugänglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert