Dramatischer Unfall beim Karawankentunnel: Person zwischen Betonblock eingeklemmt

Heute, kurz nach 9 Uhr, wurden mehrere Feuerwehren zu einem Einsatz im Karawankentunnel gerufen. Im Baubereich der zu erneuernden Tunnelröhre eine Person zwischen einem Fahrzeug und einem Betonblock eingeklemmt worden.

Am Portal des Karawankentunnels war im Baubereich der zu erneuernden Tunnelröhre eine Person zwischen einem Fahrzeug und einem Betonblock eingeklemmt worden.

Am Portal des Karawankentunnels war im Baubereich der zu erneuernden Tunnelröhre eine Person zwischen einem Fahrzeug und einem Betonblock eingeklemmt worden.

Am Mittwoch, dem 16. September 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Frießnitz-Rosenbach um 9.08 Uhr gemeinsam mit den Feuerwehren Maria Elend, Rosegg und St. Jakob im Rosental zu einem technischen Einsatz auf die A11 Karawankenautobahn alarmiert. Am Portal des Karawankentunnels war im Baubereich der zu erneuernden Tunnelröhre eine Person zwischen einem Fahrzeug und einem Betonblock eingeklemmt worden.

Bauarbeiter retteten die Person

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Person von Bauarbeitern vor Ort aus ihrer Lage befreit werden. Technische Befreiungsmaßnahmen durch die Feuerwehr waren daher nicht mehr erforderlich. Die Einsatzkräfte kümmerten sich anschließend um die betroffene Person und sicherten den Einsatzbereich ab. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber eingewiesen und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehren das Rote Kreuz sowie ein Rettungshubschrauber.

©FFF Friessnitz-Rosenbach | Auch ein Hubschrauber war im Einsatz ©FF Friessnitz-Rosenbach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 12:04 Uhr aktualisiert