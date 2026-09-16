Raiffeisenbank evakuiert: Das ist der Grund

Am späten Dienstag.vormittag wurde die FF St.Veit/Glan zu einem Brandmeldealarm bei der Raiffeisenbank Mittelkärnten alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war das Gebäude bereits vollständig evakuiert.

Ein Mitarbeiter, der selbst Mitglied der FF St.Veit/Glan ist, empfing die Einsatzkräfte und führte sie zum Rauchmelder, der den Alarm ausgelöst hatte.

Staub hatte Alarm ausgelöst

Bei Umbauarbeiten kam es zu einer Staubentwicklung, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Um 12 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.