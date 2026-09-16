„Schatzsucher“ stöberten am Spittaler Rathausplatz

Auf dem Spittaler Rathausplatz war am Wochenende wieder ein gutes Auge gefragt. Beim zweiten Vintage- und Antiquitätenflohmarkt machten sich zahlreiche Besucher auf die Suche nach kleinen und großen Schätzen mit Geschichte.

Am Wochenende fand der zweite Vintage- und Antiquitätenflohmarkt am Spittaler Rathausplatz statt. Statt klassischer Flohmarktware standen dabei vor allem Vintage-Stücke und alte Schätze im Mittelpunkt. Die Aussteller hatten unter anderem Möbel, besondere Wohnaccessoires, Dekoration und verschiedenste Sammlerstücke mitgebracht. Damit verwandelte sich der Rathausplatz bereits zum zweiten Mal in einen Treffpunkt für alle, die lieber alten Dingen ein neues Zuhause geben, als Neuware zu kaufen. Zwischen den Ständen wurde gestöbert, begutachtet und nach dem einen oder anderen besonderen Fund Ausschau gehalten. Auch Bürgermeister Gerhard Köfer zog nach dem Markt eine positive Bilanz: „Der Markt sorgte damit erneut für besonderes Flair im Herzen der Spittaler Innenstadt.“