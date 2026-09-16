Tödlicher Unfall in Globasnitz: KFZ-Gutachten bringt neue Erkenntnis

Im Fall des tödlichen Verkehrsunfalls bei Traundorf gibt es eine entscheidende neue Erkenntnis. Wir haben mit Christian Pirker von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt über das KFZ-Gutachten gesprochen.

Der tragische Unfall auf der Bleiburger Straße (B81) in Traundorf (Gemeinde Globasnitz, Bezirk Völkermarkt) beschäftigt die Ermittler weiterhin. In der Nacht auf den 9. August kam dort ein 20-jähriger Fußgänger ums Leben. Zwei Wochen später wurde ein Pensionist und Feuerwehrmann aus dem Bezirk Völkermarkt als Beschuldigter ausgeforscht. Nun liegt das mit Spannung erwartete Kfz-Gutachten vor.

Feuerwehrfahrzeug fuhr über den jungen Mann

Die zentrale Erkenntnis daraus: „Die Hauptaussage des Kfz-Gutachtens ist, dass das vom Beschuldigten gelenkte Fahrzeug über das auf der Fahrbahn liegende Opfer gefahren ist“, erklärt Christian Pirker, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Dienstag (15. September) gegenüber 5 Minuten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mannschaftstransporter der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits im Zuge der Ermittlungen war am Unterboden organisches Material sichergestellt worden, bei dem es sich laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit um menschliches Gewebe handelte.

War der 20-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch am Leben?

Eine entscheidende Frage kann das Kfz-Gutachten allerdings nicht beantworten: Ob das Überfahren des Körpers eine Rolle beim Tod des 20-Jährigen gespielt hat. „Ob das Überfahren zu tödlichen Verletzungen geführt hat, kann erst das gerichtsmedizinische Gutachten sagen“, so Pirker. Das bedeutet konkret: Ob der 20-Jährige bereits verletzt oder tot auf der Straße lag oder erst durch das Feuerwehrfahrzeug getötet wurde, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen.

Derzeit keine Hinweise auf zweites Fahrzeug

Damit verbunden ist auch die Frage, ob möglicherweise noch ein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt war. „Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass ein zweites Fahrzeug beteiligt war“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Endgültige Schlüsse sollen aber auch hier erst nach Vorliegen des gerichtsmedizinischen Gutachtens gezogen werden. Bis dieses fertig ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Pirker rechnet mit einigen Wochen.

Lenker kehrte später zum Unfallort zurück

Der beschuldigte Pensionist hatte bisher bestritten, den 20-Jährigen ursprünglich zu Fall gebracht beziehungsweise getötet zu haben. Seiner Darstellung zufolge habe er eine bereits reglos auf der Fahrbahn liegende Person überfahren und sei anschließend im Schock weitergefahren. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen hielt er kurz nach dem Vorfall an, blickte zurück und setzte seine Fahrt fort, ohne Erste Hilfe zu leisten. Als später andere Personen die Einsatzkräfte alarmierten, kehrte der Feuerwehrmann zum Unfallort zurück und half bei dessen Absicherung. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt weiter wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.