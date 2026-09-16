Rosenheim-Cop kommt nach Kärnten – zu „märchenhaftem“ Kriminalfall

Normalerweise geht er als Michi Mohr bei den „Rosenheim-Cops“ auf Verbrecherjagd. Am 24. September verschlägt es Schauspieler Max Müller allerdings nach St. Veit – und auch dort wartet ein Kriminalfall auf ihn.

Vielen Fernsehzuschauern dürfte der gebürtige Kärntner Max Müller bestens bekannt sein: Seit 2002 spielt er in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ den Polizeihauptmeister Michi Mohr. Nun kommt der Schauspieler für einen literarisch-musikalischen Krimiabend in den St. Veiter Fuchspalast. Diesmal dreht sich alles um Rotkäppchen, eine Leiche und ein ziemlich chaotisches Dorf.

Eine Leiche und ein ziemlich seltsames Rotkäppchen

Mit auf der Bühne steht Autor Roland Zingerle. Er ist in St. Veit aufgewachsen, lebt heute in Klagenfurt und hat den Bayernkrimi „Die Rotkäppchen-Misere“ geschrieben. Darin bekommt es Dorfpolizist Xaver Gottwald mit einem reichlich kuriosen Fall zu tun. Alles beginnt damit, dass in seinem fiktiven bayerischen Dorf Fackenreuth plötzlich ein spärlich bekleidetes Mädchen mit roter Kappe auftaucht und behauptet, Rotkäppchen zu sein. Kurz darauf wird am Kellerberg eine Leiche gefunden. Als dann auch noch sensationshungrige Blogger das Dorf heimsuchen und Gottwalds Ex-Freundin einen Escortservice eröffnet, ist das Chaos perfekt.

Krimi trifft auf Musik

Müller und Zingerle bringen die Geschichte am Donnerstag, 24. September, gemeinsam auf die Bühne. Zwischen den Leseblöcken übernimmt das Duo „Lehner.plus“ mit Christian Lehner und Stefan Flores den musikalischen Teil des Abends. Passend zum Thema stehen dabei Lieder rund um Kriminalfälle auf dem Programm. Wer am 24. September keine Zeit hat: Am 17. September liest Roland Zingerle in Klagenfurt aus der Rotkäppchen-Misere.