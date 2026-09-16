„Keine Frage des Komforts“: Kärnten stockt Hitzeschutz-Förderung ordentlich auf

Nach dem außergewöhnlich heißen Sommer rüsten immer mehr Kärntner Gemeinden Schulen und Kindergärten gegen die Hitze. Das Land legt deshalb noch einmal Geld nach.

Der heurige Sommer hat die Kärntnerinnen und Kärntner ordentlich ins Schwitzen gebracht – und offenbar auch den Handlungsdruck in den Gemeinden erhöht. Die Nachfrage nach der Hitzeschutz-Förderung für Kindergärten, Kindertagesstätten und Volksschulen ist so groß, dass das Land nun weitere 500.000 Euro bereitstellt. Insgesamt wächst der Fördertopf damit auf 4,5 Millionen Euro.

3,87 Millionen Euro bereits vergeben

Viel davon ist allerdings bereits verplant: 76 der insgesamt 132 Kärntner Gemeinden haben Förderanträge gestellt. 264 einzelne Maßnahmen wurden bisher eingereicht, rund 3,87 Millionen Euro an Fördermitteln sind bereits vergeben. Nach der neuerlichen Aufstockung stehen damit noch rund 631.000 Euro zur Verfügung. Die Nachfrage ist zuletzt deutlich gestiegen. Noch Ende August waren 62 Gemeinden mit insgesamt 171 Maßnahmen dabei. Innerhalb weniger Wochen kamen somit 14 weitere Gemeinden hinzu, gleichzeitig stieg die Zahl der eingereichten Maßnahmen um 93. Mittlerweile beteiligt sich mehr als jede zweite Kärntner Gemeinde an dem Programm.

Sonnensegel, Trinkbrunnen und Ventilatoren

Gedacht ist das Geld für ganz konkrete Maßnahmen, die Kindern und Pädagogen heiße Tage etwas erträglicher machen sollen. Gefördert werden etwa Sonnensegel und andere Beschattungen, Rollos und Jalousien, Hitzeschutzfolien, Deckenventilatoren oder klimatisierte Ruhebereiche. Auch Begrünungen, das Aufbrechen versiegelter Flächen und Trinkbrunnen können unterstützt werden. Das Land übernimmt dabei bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Anträge kommen mittlerweile aus allen Kärntner Bezirken sowie aus Klagenfurt und Villach. Die Förderung läuft noch bis zum 31. Dezember 2027.

Kärnten erlebte außergewöhnlich heißen Sommer

Dass das Thema gerade heuer viele Gemeinden beschäftigt, überrascht nach den vergangenen Monaten kaum. Kärnten blickt auf einen außergewöhnlich heißen Sommer zurück. An besonders heißen Tagen stiegen die Temperaturen auf mehr als 37 Grad, zahlreiche Städte sammelten bereits bis Anfang August ungewöhnlich viele Hitzetage. Eine Greenpeace-Auswertung kam Ende August etwa auf 37 Tage mit mehr als 30 Grad in Wolfsberg. Villach, Klagenfurt und Spittal verzeichneten jeweils 33 Hitzetage, St. Veit und Völkermarkt jeweils 31. Gerade in dicht bebauten Stadtzentren kann sich die Hitze zusätzlich stauen.

„Keine Frage des Komforts“

Gerade Schulen und Kindergärten geraten bei solchen Temperaturen schnell an ihre Grenzen. Bildungsreferent Peter Reichmann sieht die Maßnahmen deshalb nicht bloß als komfortable Ergänzung: „Hitzeschutz ist keine Frage des Komforts, sondern eine Frage guter Rahmenbedingungen – und die schaffen wir mit dieser Unterstützung.“ Landeshauptmann Daniel Fellner verweist darauf, dass hohe Temperaturen bereits im Juni das Lernen und Lehren erschweren können. Die starke Nachfrage aus den Gemeinden zeige aus seiner Sicht, „wie groß der Handlungsbedarf ist“.