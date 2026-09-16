Schwerer Arbeitsunfall im Karawankentunnel: Polizei gibt nähere Details bekannt

Ein Wendemanöver mit einem Radlader endete am Mittwochvormittag im Karawankentunnel auf der A11 mit einem schweren Arbeitsunfall. Nun gab die Polizei nähere Informationen zu dem Vorfall bekannt.

Auf der Tunnelbaustelle auf der A11 kam es am Mittwoch zu einem schweren Arbeitsunfall.

Auf der Tunnelbaustelle auf der A11 kam es am Mittwoch zu einem schweren Arbeitsunfall.

Wie berichtet kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall im Karawankentunnel. Nun gab die Polizei nähere Informationen zum Unfallhergang und den beteiligten Personen bekannt: Demnach fuhr ein 25-jähriger Arbeiter aus Polen mit einem Radlader in den Tunnel auf der Baustelle im Karawankentunnel ein. Als der 25-Jährige mit dem Baustellenfahrzeug im Tunnel ein Wendemanöver durchführte, passierte es: Auf dem Anhänger des Radladers befand sich eine Holzplattform. Mit dieser wurde ein 52-jähriger Bauarbeiter gegen die Tunnelwand gedrückt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Bauarbeiter, der ebenfalls aus Polen stammt, erlitt dabei schwere Verletzungen. Andere Arbeiter vor Ort befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Das Team des Rettungshubschraubers C11 stabilisierte den Mann noch vor Ort und flog ihn anschließend ins UKH Klagenfurt. Auch die vier Freiwillige Feuerwehren Frießnitz-Rosenbach, Maria Elend, Rosegg und St. Jakob im Rosental standen im Einsatz. Rund 20 Feuerwehrkräfte waren an den Arbeiten beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert