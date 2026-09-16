Nach 120 Jahren ist Schluss: Kärntner Traditionswirt sperrt zu

120 Jahre lang wurde hier ausgeschenkt, gekocht, gefeiert und zusammengesessen. Doch nun geht in St. Urban (Bezirk Feldkirchen) eine Ära zu Ende: Der Reidnwirt in Retschitz beendet mit 30. September seinen regulären Gasthausbetrieb. Irmgard und Karl Liebetegger, die das Traditionshaus seit 1992 führen, gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Ganz kalt bleibt die Küche danach allerdings nicht.

Seit 1906 in Familienhand

Die Geschichte des Reidnwirts reicht weit zurück. Bereits seit 1906 befindet sich das Gasthaus im Familienbesitz. Die vergangenen 34 Jahre prägten Irmgard und Karl Liebetegger den Betrieb. Der Reidnwirt ist für die beiden dabei weit mehr als nur ein Arbeitsplatz: Das Gasthaus ist zugleich ihr beziehungsweise Zuhause. Über Jahrzehnte empfingen sie dort ihre Gäste und kochten Klassiker wie Reidnwirtschnitzel und Salzburger Nockerln. Vor allem die persönliche Atmosphäre eines Dorfwirtshauses war den beiden wichtig.

Mit Mitte 70 ist die Zeit gekommen

Doch mittlerweile sind Irmgard und Karl Liebetegger beide Mitte 70. Für sie sei damit der Zeitpunkt gekommen, das Arbeitspensum deutlich zurückzufahren, wie sie gegenüber der Kleinen Zeitung erklären. Hinzu kommen die Rahmenbedingungen in der Gastronomie. Irmgard Liebetegger übt gegenüber der Kleinen Zeitung Kritik an den zahlreichen Vorgaben, mit denen Wirte konfrontiert seien. Diese seien gerade für kleinere Betriebe nicht immer leicht zu bewältigen. Eine Nachfolge innerhalb der Familie zeichnet sich nicht ab, denn Kinder und Enkel haben beruflich andere Wege eingeschlagen. Damit endet am 30. September der tägliche Wirtshausbetrieb.

Ganz verschwindet der Reidnwirt aber nicht

Wer nun bereits um die nächste Familienfeier beim Reidnwirt fürchtet, für den gibt es eine gute Nachricht: Irmgard und Karl Liebetegger wollen ihre Türen auch künftig für geschlossene Gesellschaften öffnen. Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse, Firmenveranstaltungen oder andere private Feiern können nach vorheriger Vereinbarung weiterhin im Haus stattfinden. Dafür werden eigens abgestimmte Menüs frisch gekocht. Auch wer zu Hause eine Feier veranstaltet, soll nach Absprache Speisen beim Reidnwirt bestellen und abholen können. Spontan vorbeikommen wird hingegen nicht mehr möglich sein.