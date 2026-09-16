Unfall auf der B99: Motorradfahrer kracht frontal gegen Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch zu Mittag auf der B99 im Gemeindegebiet von Seeboden. Ein Motorradfahrer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Am Mittwoch (16. September) zu Mittag krachte es auf der B99 in Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau). Wie die Polizei informiert, war dort ein 27-Jähriger aus Tirol mit seinem Motorrad auf der B99 unterwegs, als er in einer Rechtskurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihm eine 31-jährige Autofahrerin aus Oberösterreich entgegen. Und dann passierte es: Das Motorrad und das Auto stießen frontal zusammen. „Der Motorradfahrer kam deshalb zu Sturz und verletzte sich schwer“, so die Polizei. Die Rettung brachte den Motorradfahrer anschließend ins Krankenhaus Spittal an der Drau.