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Alkoholisierter E-Biker kracht gegen Fahrradständer und wird schwer verletzt
Ein 44-jähriger E-Biker wurde am Mittwochnachmittag in Wolfsberg bei einer Kollision mit einem Fahrradständer schwer verletzt. Der Alkotest war positiv.
Ein Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war am 16. September mit seinem E-Bike in Wolfsberg unterwegs, als er aus bislang nicht näher bekannten Gründen gegen einen Fahrradständer stieß. Dabei stürzte der 44-Jährige, wie die Polizei schildert. Die Kollision hatte böse Folgen für den Mann: Er zog sich eine schwere Verletzung zu. Die Rettung versorgte ihn und brachte ihn anschließend ins LKH Wolfsberg. Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei auch einen Alkotest mit dem 44-Jährigen durch. Dieser verlief positiv.
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