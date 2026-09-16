Alkoholisierter E-Biker kracht gegen Fahrradständer und wird schwer verletzt

Ein Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war am 16. September mit seinem E-Bike in Wolfsberg unterwegs, als er aus bislang nicht näher bekannten Gründen gegen einen Fahrradständer stieß. Dabei stürzte der 44-Jährige, wie die Polizei schildert. Die Kollision hatte böse Folgen für den Mann: Er zog sich eine schwere Verletzung zu. Die Rettung versorgte ihn und brachte ihn anschließend ins LKH Wolfsberg. Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei auch einen Alkotest mit dem 44-Jährigen durch. Dieser verlief positiv.