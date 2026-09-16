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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen verletzten fahrradfahrer.
Bei einem Unfall wurde ein 44-Jähriger aus Wolfsberg schwer verletzt.
Wolfsberg
16/09/2026
Unfall

Alkoholisierter E-Biker kracht gegen Fahrradständer und wird schwer verletzt

Ein 44-jähriger E-Biker wurde am Mittwochnachmittag in Wolfsberg bei einer Kollision mit einem Fahrradständer schwer verletzt. Der Alkotest war positiv.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Ein Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war am 16. September mit seinem E-Bike in Wolfsberg unterwegs, als er aus bislang nicht näher bekannten Gründen gegen einen Fahrradständer stieß. Dabei stürzte der 44-Jährige, wie die Polizei schildert. Die Kollision hatte böse Folgen für den Mann: Er zog sich eine schwere Verletzung zu. Die Rettung versorgte ihn und brachte ihn anschließend ins LKH Wolfsberg. Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei auch einen Alkotest mit dem 44-Jährigen durch. Dieser verlief positiv.

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