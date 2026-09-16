Nach Kritik im Sommer: Kärntner Freibad sucht neuen Gastro-Pächter

Mit dem Gastroangebot im Stadionbad Wolfsberg waren heuer im Sommer nicht alle Gäste zufrieden. Nun wird ein neuer Betreiber gesucht. Viel Zeit zum Bewerben bleibt nicht.

Im Sommer wurde das Gastroangebot im Wolfsberger Stadionbad nicht von allen Badegästen positiv aufgenommen. Nun soll dort frischer Wind einkehren: Die Wolfsberger Stadtwerke suchen offiziell nach einem neuen Betreiber für den Gastrobereich. Wer Interesse hat, muss allerdings schnell sein – Bewerbungen sind nur noch bis 30. September möglich.

Ganzjähriger Betrieb möglich

„Dein Gastro. Deine Ideen. Dein Sommer im Stadionbad.“ Mit diesen Worten beginnt ein Posting in den sozialen Medien zur aktuellen Ausschreibung der Wolfsberger Stadtwerke, mit der nach einem neuen Pächter für den Gastrobereich im Stadionbad gesucht wird. In Frage kommen bestehende Gastronomiebetriebe ebenso wie erfahrene Betreiber oder Teams, die den Standort künftig eigenständig führen wollen. Interessant für potenzielle Betreiber: Die Gastro muss nicht zwangsläufig auf die Freibadsaison beschränkt bleiben. Laut Ausschreibung liegt der Schwerpunkt zwar auf dem saisonalen Betrieb, eine ganzjährige Nutzung ist aber grundsätzlich möglich. Denn der Gastronomiebereich kann auch von der Straßenseite erreicht werden.

Kritik an Preisen und Angebot

Dass nun ein neuer Pächter gesucht wird, hat eine Vorgeschichte. Im Sommer hatte es Kritik am bisherigen Gastronomiebetrieb „Sägewerk Fun“ gegeben. Badegäste bemängelten unter anderem die Preise, die Auswahl und die Portionsgrößen. Darüber berichtete die Kleine Zeitung. Der bisherige Pächter René Forstner beziehungsweise die SPZG GmbH bot daraufhin an, vorzeitig aus dem bestehenden Pachtverhältnis auszusteigen. Damit wurde eine Neubesetzung möglich. Forstner betreibt jedoch weiterhin die Gastronomie beim angrenzenden Kino. Ganz fix ist der Abschied des bisherigen Betreibers allerdings noch nicht: Sollte sich kein geeigneter Nachfolger finden, läuft der bestehende Vertrag laut Kleine Zeitung weiter.

Was sich die Stadtwerke wünschen

Für die kommende Saison haben die Stadtwerke bereits recht klare Vorstellungen. Im Mittelpunkt soll eine Gastronomie stehen, die vor allem die Badegäste versorgt. Gewünscht sind laut Stadtwerken unter anderem ein familienfreundliches Angebot, gute Qualität, kurze Wartezeiten und ein stimmiges Verhältnis zwischen Preis und Leistung. Wer sich für den Standort interessiert, muss noch kein bis ins Detail ausgearbeitetes Gastronomiekonzept vorlegen. Zunächst reicht eine kurze Interessenbekundung mit Angaben zur bisherigen Erfahrung, zur Motivation und einer ersten Idee, wie der Betrieb geführt werden könnte. Geeignete Bewerber erhalten anschließend genauere Informationen zu Standort, Bedingungen und weiterem Verfahren.