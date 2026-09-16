„Achtung Sicherheitsvorfall!“: Kärntner Hotel warnt seine Gäste

„Achtung, Sicherheitsvorfall!“: Mit deutlichen Worten warnt ein Kärntner Hotel derzeit seine Gäste. Diese sollen keinesfalls persönliche Daten über zwei bestimmte Buchungsportale Seiten bekannt geben.

Wer derzeit eine Nachricht zu einer Buchung beim Brunnwirt in Weißbriach (Bezirk Hermagor) erhält, sollte genau auf den Absender schauen. Das Hotel hat am Mittwoch eine entsprechende Warnung in den sozialen Medien veröffentlicht. Offenbar sind Nachrichten im Umlauf, die nicht vom Familienbetrieb stammen.

Hotel warnt vor zwei Absendern

„Achtung Sicherheitsvorfall!“, schreibt der Brunnwirt in seiner Facebook-Story am 16. September. Konkret nennt das Hotel dabei gleich zwei Internetadressen, bei denen man Vorsicht walten lassen sollte. Einerseits sollen Gäste Nachrichten von „buchunginfo.de“ ignorieren. In einer weiteren Warnung heißt es: „Bitte keine E-Mails von buchungsportal.de anklicken und eure Daten eingeben!“ Das Hotel stellt dabei unmissverständlich klar: „Diese Nachricht stammt nicht vom Hotel Brunnwirt!“

„Bitte keine Daten bekannt geben“

Was genau hinter den Nachrichten steckt und ob bereits Gäste betroffen sind, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Die wichtigste Botschaft des Brunnwirts ist für Gäste derzeit aber ohnehin eine andere: Vorsicht bei entsprechenden Nachrichten und: „Bitte keine Daten bekannt geben!!!“, appelliert der Familienbetrieb an seine Gäste.

Betrieb mit ungewöhnlicher Geschichte

Der Brunnwirt wird von Michael Sattlegger und seiner Familie geführt und blickt auf eine ungewöhnliche Geschichte zurück. Das Haus hieß einst „Gasthaus Herzog“. Im Jahr 1930 sollen die damaligen Besitzer nach einer durchzechten Nacht beim Kartenspielen beschlossen haben, ihre Häuser zu tauschen. Innerhalb nur einer Woche wurde der ungewöhnliche Tausch laut der Hotelhomepage tatsächlich vollzogen – inklusive Hausrat und Bewohnern. Seinen heutigen Namen verdankt der Brunnwirt einem Brunnen vor dem Haus, zu dem früher das Vieh zum Trinken gebracht wurde. Mittlerweile führt die Familie Sattlegger den Betrieb bereits in vierter Generation.