Regen und nur 18 Grad: Donnerstag wird in Kärnten deutlich kühler

Am Donnerstag, dem 17. September, präsentiert sich das Wetter in Kärnten über weite Strecken grau und nass. „Am Donnerstag ist es in Kärnten die längste Zeit trüb und es regnet aus der Nacht heraus verbreitet leicht bis mäßig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Tages zeigen sich allerdings regionale Unterschiede. In den westlichen Landesteilen klingt der Regen vielerorts bereits bis Mittag ab. Am Nachmittag sind dort sogar einzelne sonnige Auflockerungen möglich. Anders sieht es in Unterkärnten aus. Dort bleibt der Himmel auch am Nachmittag überwiegend trüb und es regnet immer wieder leicht. Dazu wird es deutlich kühler: Die Höchsttemperaturen erreichen nur noch 14 bis 18 Grad.