Kärntens Gemeinden stehen weiterhin vor Finanzsorgen

Die jüngsten Rechnungsabschlüsse der 132 Kärntner Gemeinden würden zwar eine Stabilisierung zeigen, dennoch bleibt die finanzielle Situation angespannt. Land und Kommunen planen daher aktiv nach Lösungen zu suchen.

Die Kärntner Kommunen stehen vor massiven Herausforderungen. Das wurde beim 1. Gemeindetag in Klagenfurt deutlich, der sich vorrangig mit den Finanzen befasste. Die jüngsten Rechnungsabschlüsse aller 132 Gemeinden im Land weisen zwar eine Stabilisierung auf, Entwarnung gibt es aber keineswegs: Die wirtschaftliche Situation bleibt weiterhin herausfordernd.

Finanzsorgen

„Ich kenne die kommunalpolitische Arbeit aus vielen Perspektiven – von meinen ersten Schritten als Ersatzgemeinderätin über zehn Jahre als Bürgermeisterin von Lendorf und meine Arbeit im Kärntner Landtag bis hin zu meiner heutigen Verantwortung als Gemeindereferentin“, stellt Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) gegenüber den Vertretern des Kärntner Gemeindebundes, des Städtebundes sowie des Landes und der Gemeinden fest. Auch betont sie: „Gerade deshalb kenne ich die Sorgen und Herausforderungen vor Ort und weiß heute auch, wie anspruchsvoll es auf Landesseite ist, Lösungen für 132 Gemeinden zu finden. Mein Ansatz ist klar: Land und Gemeinden müssen gemeinsam und aktiv nach Lösungen suchen, offen für neue Wege sein und daran arbeiten, unsere Gemeinden nachhaltig auf gesunde Beine zu stellen.“

Fokus auf Lösungsansätze

Am 8. Oktober soll daher bei der Bürgermeister-Konferenz über mögliche Handlungsoptionen diskutiert werden. „Wir wollen gemeinsam nach vorne schauen und Wege aufzeigen, wie wir unsere Gemeinden nachhaltig stärken können“, so Lagger-Pöllinger abschließend.