Auto überschlug sich: Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend in Ebriach im Bezirk Völkermarkt. Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei, das Rote Kreuz sowie ein Rettungshubschrauber.

Eine Person wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ebriach verletzt.

Eine Person wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ebriach verletzt.

Ein überschlagener Wagen hat am Mittwochabend einen Rettungseinsatz im Bezirk Völkermarkt ausgelöst. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Auto in Ebriach von der Straße und kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Infolgedessen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Bad Eisenkappel, Rechberg – Eisenkappel, Miklauzhof und Gallizien sowie die Polizei, das Rote Kreuz und der Rettungshubschrauber RK1 alarmiert.

Verletzte Person per Hubschrauber ins Spital gebracht

„Die verletzte Person wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht“, erklären die Florianis. Anschließend wurde die Unfallstelle gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben.