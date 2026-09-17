Kärntner Ski-Legende ist nicht mehr: „Unendlich dankbar für jeden Moment mit dir“

Kärnten trauert um Leopold „Poldl“ Gruber: Der ehemalige Ski-Weltcup-Rennläufer ist am Samstag, dem 12. September 2026, im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Der Bad Kleinkirchheimer gilt als Weggefährte von Franz Klammer und Werner Grissmann; stellte sein Können in den 1970er-Jahren vor allem im Riesentorlauf unter Beweis. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden“, heißt es vonseiten des Landesskiverbandes Kärnten.

„Wir halten dich fest in unserem Herzen“

Gemeinsam mit Ehefrau Uschi führte er nach seiner aktiven Ski-Karriere die Sportalm in St. Oswald – auch bekannt als „Weltcup-Poldlhütte“. Nach seinem Tod findet man dort emotionale Worte: „Wir halten dich fest in unserem Herzen und sind unendlich dankbar für jeden Moment mit dir. Dein Weg war schwer geworden, und so durftest du deine Ruhe finden.“ Die Trauergemeinde kann am Mittwoch, dem 23. September, ab 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Oswald persönlich Abschied nehmen. Am Dienstag, dem 22. September 2026, findet dort um 18 Uhr das Abendgebet statt.