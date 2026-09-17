Medizinstudierende dürfen in Kärntner Spitälern selbst Hand anlegen

Medizinstudierende aus ganz Österreich erleben vom 14. bis 18. September den spitalen Alltag in Kärnten hautnah. Die Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) lädt gemeinsam mit den Kliniken Klagenfurt, Villach, Lavanttal und Gailtal zur diesjährigen Summer School. Für die angehenden Ärzte im letzten Studienabschnitt steht dabei nicht nur graue Theorie auf dem Programm: Neben Vorträgen und Fachgesprächen lernen die Nachwuchskräfte das vielfältige Angebot der Spitäler vor allem durch praktische Übungen kennen und legen selbst Hand an.

Einblicke in OP, Schockraum und Co.

Im Klinikum Villach trainieren die Studierenden Regionalanästhesie in Kleingruppen. Ein interaktiver Workshop im Schockraum und OP des Klinikums Klagenfurt zählt zu den weiteren Höhepunkten. Das Erlernte testen die angehenden Mediziner direkt im hiesigen Simulationszentrum aus. Praxisnahe Übungen sowie Infos zum Ausbildungsangebot stehen auch in der Lavanttal-Klinik auf dem Programm, während die Gailtal-Klinik Einblicke in die Neurorehabilitation gewährt. Die Summer School ist eines von vielen Angeboten für Medizinstudenten und unterstreicht die Wichtigkeit der Ausbildung. „Uns ist es ein Anliegen, dass bereits angehende Ärzte die vielfältigen Möglichkeiten und die KABEG als Arbeitgeber kennenlernen“, so Markus Ertl, Leiter der Abteilung Personal, Recht und Compliance.