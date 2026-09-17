Kann eine Kärntner Volksbefragung die 380-kV-Trasse überhaupt stoppen?

Insgesamt weicht die Planungstrasse mit Stand 14. September 2026 nun um rund 25 Prozent von der ursprünglichen Grobtrasse ab. Die Anpassungen seien das Ergebnis des umfassenden Dialogs.

Insgesamt weicht die Planungstrasse mit Stand 14. September 2026 nun um rund 25 Prozent von der ursprünglichen Grobtrasse ab. Die Anpassungen seien das Ergebnis des umfassenden Dialogs.

Das Infrastrukturprojekt „Netzraum Kärnten“ der Austrian Power Grid (APG) und der Kärnten Netz GmbH (KNG) hat gewaltige Dimensionen: Rund 193 Kilometer soll die neue 380-kV-Freileitung von Lienz in Osttirol bis Obersielach bei Völkermarkt messen. Hunderte neue Strommasten sind geplant und es geht für Kärnten um ein Milliardeninvestment. Während Netzbetreiber das Megaprojekt als EU-weit priorisiertes Schlüsselprojekt für die Energiewende bezeichnen und ganz frisch die überarbeitete Trasse vorlegten, läuft in den Gemeinden die Unterschriftenaktion für eine landesweite Volksbefragung. Wie realistisch ist ein Stopp der Stromautobahn überhaupt?

Mitbestimmung gefordert

Sachsenburgs Bürgermeister Wilfried Pichler, der vor wenigen Tagen rund um eine Volksbefragung zur 380-kV-Leistung aufhorchen lies, erhält nun auch Unterstützung vom Wernberger Landtagsabgeordneten Markus di Bernardo. „Bei einem Jahrhundertprojekt dieser Größenordnung darf nicht über die Köpfe der Kärntner Bevölkerung hinweg entschieden werden“, fordert di Bernardo und ruft via Social Media zum Unterschreiben auf. Für di Bernardo, der selbst schon im Vorjahr mit einer Petition 500 Unterschriften gegen das Projekt in seiner Heimatgemeinde gesammelt hat, geht es dabei um eine grundsätzliche Frage der Mitbestimmung. Um eine landesweite Volksbefragung einzuleiten, werden mindestens 7.500 gültige Unterstützungserklärungen benötigt. Das Formular kann auf den Gemeindeämtern unterzeichnet werden.

©KK Erreichen die Initiatoren 7.500 gültige Unterstützungserklärungen, ist die Hürde für ein Volksbegehren genommen.

Bürgerinitiative Lkos mit Infoveranstaltungen

Neben den politischen Akteuren macht vor allem der Verein Lkos e.V. seit Monaten immer wieder mobil. Der Protest beschränkt sich längst nicht mehr auf Einzelfälle: In zahlreichen betroffenen Gemeinden von Velden über Wernberg, Möllbrücke, St. Georgen am Längsee bis nach St. Filippen fanden bereits Informationsabende und Aktionen statt. Um Anrainer und Grundbesitzer kontinuierlich über juristische Schritte, Schutz von Eigentum und Alternativen aufzuklären, setzt die Bürgerinitiative auf eine Info-Offensive. Man plädiert konsequent für die Aufrüstung bestehender Trassen und die Nutzung von Kapazitätsreserven statt eines trassenweiten Neubaus, um Natur, Immobilienwerte und Lebensraum nachhaltig zu schützen.

APG legt neue Planungstrasse vor

Vor kurzem gab die APG und Kärnten Netz einen neuen Zwischenstand bekannt: Die konkrete Planungstrasse ist ab sofort online (unter www.netzraumkaernten.at) inklusive Grundstücksnummern abrufbar. Nach intensivem Dialog mit Gemeinden und Bürgern sowie der Prüfung von 200 zusätzlichen Kilometern an Trassenalternativen weicht die aktuelle Streckenführung auf rund 25 Prozent der Gesamtlänge von der ursprünglichen Grobtrasse ab. Neben dem 380-kV-Ringschluss beinhaltet das Projekt auch die Mitführung einer neuen 110-kV-Leitung. Nach deren Fertigstellung sollen im Gegenzug rund 140 Kilometer bestehende alte 110-kV-Leitungen (u. a. zwischen Lienz und Villach) demontiert werden.

©zVg. / Austrian Power Grid AG APG-Projektleiter Wolfgang Hafner verweist auf das überragende öffentliche Interesse am 380-kV-Projekt „Netzraum Kärnten“, das von der EU als vorrangig eingestuft wird.

„Überragendes öffentliches Interesse“

Die Netzbetreiber betonen die energiewirtschaftliche Alternativlosigkeit. Da sich der Strombedarf durch Wärmewende, E-Mobilität und Industrie-Transformation bis 2040 voraussichtlich verdoppeln wird, seien die bestehenden Netze an ihren Kapazitätsgrenzen. APG-Projektleiter Wolfgang Hafner verweist zudem in einer Aussendung der APG auf die europäische Dimension: Die Europäische Kommission hat dem Vorhaben den Status eines PCI-Projekts („Project of Common Interest“) verliehen. Damit gilt die Trasse offiziell als Energievorhaben von überragendem öffentlichem Interesse und als eine der wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen Europas.

Rechtliche Realität: Kein Weg am Bund vorbei

Vor diesem Hintergrund wird ein zentraler Punkt in der politischen Debatte oft übersehen: Selbst wenn die geforderten 7.500 Unterschriften erreicht werden, erzwingen sie gemäß Kärntner Landesverfassung lediglich ein Volksbefragungs-Begehren, über das der Landtag beraten muss, denn eine automatische Volksbefragung gibt es nicht. Vor allem aber zeigt der Blick auf das Rechtssystem: Energieseitig führt rechtlich und praktisch kaum ein Weg an den Vorgaben des Bundes vorbei. Das 380-kV-Netz ist das überregionale Rückgrat der österreichischen Stromversorgung. Die finalen Genehmigungen erfolgen im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach Bundesrecht. Ein regionales Stimmungsbild oder eine Kärntner Volksbefragung haben dabei rechtlich keine aufschiebende Wirkung und können Bundesgesetze nicht aushebeln.

Volksbegehren vs. Volksbefragung: Wo liegt der Unterschied? Unterschied zwischen Volksbegehren und Volksbefragung In Österreich und Kärnten werden die beiden Begriffe oft synonym verwendet, bezeichnen rechtlich jedoch völlig unterschiedliche Instrumente der direkten Demokratie: Das Volksbegehren (Der Antrag) Was ist es? Ein förmlicher Gesetzes- oder Verordnungsentwurf bzw. ein konkretes Anliegen, das von Bürgerinnen und Bürgern eingebracht wird.

Wie funktioniert es? Mindestens 7.500 wahlberechtigte Kärntnerinnen und Kärntner müssen eine offizielle Unterstützungserklärung auf dem Gemeindeamt/Magistrat unterschreiben.

Welche Folge hat es? Wird die Hürde von 7.500 Unterschriften erreicht, muss sich der Kärntner Landtag verpflichtend und öffentlich mit dem Thema befassen und darüber beraten. Es erzwingt somit eine parlamentarische Behandlung, aber noch keinen Beschluss im Sinne der Antragsteller. Die Volksbefragung (Die Abstimmung) Was ist es? Eine landesweite Befragung der stimmberechtigten Bevölkerung zu einer Frage von grundlegender oder allgemeiner Bedeutung (meist mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten).

Wie kommt sie zustande? Sie kann nicht direkt von Bürgern erzwungen werden, sondern muss vom Landtag beschlossen oder von der Landesregierung angeordnet werden (ein Volksbegehren kann die Politik lediglich dazu auffordern).

Welche Folge hat sie? Das Ergebnis einer Volksbefragung ist rechtlich nicht bindend, sondern hat rein konsultativen Charakter. Es dient der Politik als Orientierungshilfe über die Stimmung in der Bevölkerung. Infobox erstellt mit KI-Unterstützung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 13:23 Uhr aktualisiert