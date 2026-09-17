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/ ©iam hogir/pexels
Foto auf 5min.at zeigt einen jungen Mann ein Handy halten.
Ein Lavanttaler verlor bei einer perfiden Betrugsmasche über 1.000 Euro.
Lavanttal
17/09/2026
Betrug

SMS vom „Sohn“ kostete Kärntner über 1.000 Euro

Eine SMS vom vermeintlich eigenen Sohn kostete einen 63-jährigen Kärntner mehrere Tausend Euro. Der Schaden wäre wohl noch größer ausgefallen, wenn nicht die Bank misstrauisch geworden wäre.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Am Mittwoch, 16. September, wurde ein 63-Jähriger Kärntner Opfer eines fiesen Betrugs. Der Mann aus dem Bezirk Wolfsberg erhielt eine SMS von einer unbekannten Person, die sich als sein Sohn ausgab. In der Nachricht wurde er gebeten, über einen Messenger Kontakt aufzunehmen, schildert die Polizei.

Erste Überweisung ging bereits an Betrüger

Der Wolfsberger ging davon aus, tatsächlich mit seinem Sohn zu schreiben. Er glaubte, dass sein Kind in Geldnot sei und dringend finanzielle Unterstützung benötige. Um ihm zu helfen, überwies der 63-Jährige einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Doch damit gaben sich die Betrüger nicht zufrieden: Kurz darauf sollte der Mann erneut einen niedrigen vierstelligen Betrag überweisen.

Bankmitarbeiter wurden aufmerksam

Für die zweite Zahlung musste der 63-Jährige zu seiner Bank. Dort wurden Mitarbeiter auf die Situation aufmerksam und machten ihn darauf aufmerksam, dass er offenbar Betrügern aufgesessen war. Die zweite Überweisung konnte damit verhindert werden.

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