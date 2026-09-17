„Harmloser Fahrradsturz“ endet für Kärntner mit Beinamputation

Zunächst hieß es: nur eine Prellung. Doch die Ehefrau eines Kärntners spürte, dass etwas nicht stimmt und drängte auf weitere Untersuchungen. Wenig später musste ihrem Mann ein Bein amputiert werden.

Nicht einmal einen Kratzer soll ein 71-Jähriger nach einem Sturz mit seinem Fahrrad gehabt haben. Schmerzen verspürte der Kärntner zunächst ebenfalls keine. Was also auf den ersten Blick nach einem völlig harmlosen Missgeschick aussah, entwickelte sich jedoch innerhalb kürzester Zeit zu einem Kampf ums Überleben. Denn im Körper des Mannes breiteten sich fleischfressende Bakterien aus – mit schlimmen Folgen.

In der Nacht kamen plötzlich die Schmerzen

Aber der Reihe nach. In der Nacht nach dem Fahrradsturz begann das Bein des Pensionisten zu schmerzen. Am nächsten Morgen suchte er deshalb das LKH Wolfsberg auf. Dort ging man zunächst von einer Prellung aus, eine Entlassung nach Hause stand im Raum. Damit war allerdings die Ehefrau des 71-Jährigen nicht einverstanden. Sie ist selbst diplomierte Krankenschwester und soll aufgrund des Zustands ihres Mannes einen septischen Schock befürchtet haben. Rechtsanwalt Paul Wolf, der den Kärntner später vertrat, erklärte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass der Patient unter anderem unter Schüttelfrost und Kaltschweißigkeit litt. Die Frau habe auf weitere Untersuchungen gedrängt. „Die Frau musste regelrecht betteln“, schildert Wolf. Schließlich wandte sie sich selbst an die Interne Abteilung und erreichte, dass das Blut ihres Mannes untersucht wurde. Dabei zeigten sich erhöhte Entzündungswerte.

„Ohne seine Frau wäre der Mann tot“

Für Wolf war das Eingreifen der Ehefrau entscheidend. „Ohne seine Frau wäre der Mann tot“, zeigt sich der Rechtsanwalt gegenüber der Kleinen Zeitung überzeugt. Nach weiteren Untersuchungen wurde der Kärntner rund sieben Stunden nach seiner Aufnahme erstmals am Unterschenkel operiert. Doch damit war die Gefahr längst nicht gebannt. Auch am nächsten Tag litt der 71-Jährige unter extrem starken Schmerzen. Er wurde schließlich ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Dort folgte die Schockdiagnose: Der Pensionist litt an einer nekrotisierenden Fasziitis. Hinter dem medizinischen Begriff verbirgt sich eine sehr seltene, aber lebensbedrohliche bakterielle Infektion, bei der Gewebe in kurzer Zeit zerstört werden kann. Die Erkrankung kann rasch eine Sepsis und Organversagen auslösen.

31 Stunden später musste das Bein amputiert werden

Zu diesem Zeitpunkt blieb den Ärzten nur noch ein drastischer Eingriff, um das Leben des Kärntners zu retten. 31 Stunden nach seinem ersten Kontakt mit dem LKH Wolfsberg wurde das betroffene Bein bis zum Becken amputiert. Es folgten zahlreiche weitere Operationen und ein völlig veränderter Alltag für den zuvor sportlichen Pensionisten. Für seinen Anwalt steht fest, dass früher hätte reagiert werden müssen. Die Verzögerungen hätten nach seiner Einschätzung maßgeblich zum schweren weiteren Verlauf beigetragen.

Kabeg: Krankheit im frühen Stadium schwer zu erkennen

Die Kabeg sieht den medizinischen Ablauf differenzierter. Ihre Rechtsvertreterin Florina Ozegovic verweist gegenüber der Kleinen Zeitung darauf, dass die seltene Erkrankung zu Beginn nur äußerst schwer zu erkennen sei. Die anfänglichen Untersuchungen hätten keine auffälligen Ergebnisse geliefert, weshalb zunächst eine Entlassung des Patienten erwogen worden sei. Ein später eingeholtes Gutachten kam laut Kabeg allerdings zum Ergebnis, dass der Verdacht auf die gefährliche Infektion verspätet gestellt wurde und der Patient früher nach Klagenfurt hätte gebracht werden können. Gleichzeitig sei keineswegs sicher, dass bei einem früheren Erkennen der Erkrankung das Bein vollständig hätte gerettet werden können. Möglicherweise hätte die Amputation aber weniger weitreichend ausfallen können. Fest steht laut Kabeg auch: Ohne die schließlich durchgeführte radikale Operation hätte der 71-Jährige die Infektion nicht überlebt.

Nach Klage kam es zu Einigung

Der Fall landete schließlich auch vor Gericht. Wolf brachte für seinen Mandanten eine Klage gegen die Kabeg beim Landesgericht Klagenfurt ein. Nach der Einholung eines Gutachtens kam es jedoch zu keiner gerichtlichen Entscheidung mehr: Der Streit wurde außergerichtlich beigelegt und die Kabeg leistete eine Entschädigungszahlung. Das Geld soll dem 71-Jährigen nun dabei helfen, sein Leben nach der Amputation neu zu organisieren. Unter anderem muss sein Zuhause barrierefrei umgebaut werden, zudem benötigt er ein entsprechend adaptiertes Auto.