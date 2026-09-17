Im September gratis: Neues Öffi-Angebot startet im Lavanttal

Ohne eigenes Auto zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Bahnhof? Das ist mit einem neuen Öffi-Angebot im südlichen Lavanttal möglich. Seit 1. September fährt das Postbus Shuttle LAVmobil Süd durch St. Andrä, St. Georgen und St. Paul.

Am Donnerstag, dem 17. September 2026, wurde das neue Postbus Shuttle „LAVmobil“ in St. Paul offiziell vorgestellt. „Die Temperaturen sinken, aber die Mikro-ÖV-Angebote in Kärnten steigen“, scherzte Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) zum Einstieg. Hinter dem Projekt steckt aber ein durchaus ernstes Problem: Abseits der Ortskerne kommt man ohne eigenes Auto im südlichen Lavanttal oftmals nur schwer von A nach B.

©5 Minuten Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig ist von dem neuen LAVmobil Süd überzeugt.

„So flexibel wie ein Auto“

Genau dort soll das neue Angebot ansetzen. „Unsere Zielsetzung war: so flexibel wie ein Auto, aber öffentlicher Verkehr“, erklärte Tibor Jermendy, Leiter des Bereichs Mikro-ÖV bei der Österreichischen Postbus AG, vor Ort. Wichtig sei dabei: „Wir bringen den öffentlichen Verkehr in die Fläche. Der bestehende Öffi-Verkehr wird erweitert.“ Den Verantwortlichen war es wichtig zu betonen, dass das neue Shuttle bestehende Angebote ergänzen, nicht ersetzen solle. Es sollen also vor allem Lücken geschlossen werden, die der klassische Fahrplan nicht abdecken kann.

©5 Minuten Tibor Jermendy von der Postbus AG erklärt: „Wir bringen den öffentlichen Verkehr in die Fläche.“

Rund 270 Haltepunkte in drei Gemeinden

Dafür gibt es in St. Andrä, St. Georgen und St. Paul nun rund 270 Haltepunkte. Laut Jermendy sollen diese für die Bevölkerung innerhalb von rund 300 Metern zu Fuß erreichbar sein. Wer aufgrund einer Mobilitätseinschränkung nicht zum nächsten Haltepunkt gelangen kann, kann unter bestimmten Voraussetzungen direkt zu Hause abgeholt werden. „Das ist eine neue Form der Unabhängigkeit für Personen, die ein Auto nicht nutzen können“, ist Schuschnig überzeugt. Bürgermeister Karl Markut (Team Kärnten) betont einen weiteren Vorteil: „Es ist uns gelungen, mitten im Schultransport morgens und mittags eine Lücke zu schließen.“

©5 Minuten Der St. Georgener Bürgermeister Karl Markut freut sich über das neue Mikro-ÖV-Angebot im südlichen Lavanttal.

Auch Krankenhaus und Gericht in Wolfsberg erreichbar

Das Shuttle bleibt nicht strikt innerhalb der drei teilnehmenden Gemeinden. In Wolfsberg wurden zusätzliche Haltepunkte eingerichtet, damit Fahrgäste wichtige Einrichtungen erreichen können. Dazu gehören etwa das Krankenhaus und das Gericht. Außerdem besteht eine Verbindung zum bereits vorhandenen Postbus Shuttle LAVmobil in Wolfsberg. Eine besonders wichtige Rolle spielt der Bahnhof St. Paul. Das Shuttle soll als Zubringer zur Bahn dienen und damit auch Menschen aus kleineren Ortschaften den Umstieg auf die neuen Zugverbindungen erleichtern. Bürgermeister Stefan Salzmann (SPÖ) brachte das beim Pressetermin augenzwinkernd auf den Punkt: „Die Koralmbahn fährt jetzt auch bis vor die letzte Haustür.“ Gerade entlegenere Ortschaften sollen davon profitieren.

©5 Minuten Der St. Pauler Bürgermeister Stefan Salzmann appelliert an die Lavanttaler: „Probierts es einfach aus!“

Fahrt muss vorher bestellt werden

Anders als ein Linienbus fährt das Shuttle nicht nach einem fixen Fahrplan. Es kommt dann, wenn es gebraucht wird. Fahrgäste geben bei der Buchung an, wo sie starten, wohin sie möchten und wann sie fahren wollen. Das System schlägt anschließend einen passenden Haltepunkt und eine Abfahrtszeit vor. Gebucht werden kann über die Postbus-Shuttle-App, die wegfinder-App oder telefonisch unter 0800 80 88 08. Mehrere Fahrtwünsche können gebündelt werden, sodass sich Fahrgäste ein Shuttle teilen können. Künftig sollen laut Jermendy auch Gasthäuser, Unternehmen und andere Betriebe eingebunden werden. Ihnen will Postbus kostenlos eine Buchungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. So könnten Betriebe beispielsweise Fahrten für Mitarbeiter oder Gäste organisieren.

©5 Minuten So sieht das neue Postbus Shuttle „LAVmobil“ aus.

Im September sind alle Fahrten gratis

Wer neugierig geworden ist, kann das Angebot derzeit gratis ausprobieren: Bis 30. September 2026 sind sämtliche Fahrten kostenlos. Danach gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten zuzüglich eines Komfortzuschlags von zwei Euro. Wer etwa ein Kärnten Ticket, KlimaTicket Österreich oder eine gültige Öffi-Zeitkarte besitzt, bezahlt nur diesen Zuschlag. Für bestimmte Personengruppen bleibt die Fahrt kostenlos. Das Shuttle ist montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr unterwegs. An Sonn- und Feiertagen fährt es nicht.

„Gamechanger“ wie die Koralmbahn?

Die drei Gemeinden setzen jedenfalls große Hoffnungen in das Projekt. St. Andräs Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) zog beim Pressetermin sogar einen großen Vergleich: „So wie der Gamechanger Koralmbahn wird auch unser Shuttle ein Gamechanger sein.“ Sie ist zuversichtlich, „dass das ein weiterer Schritt ist, dass wir vom Auto auf öffentlichen Verkehr umsteigen“. Ob die Bevölkerung das auch so sieht, wird sich erst zeigen. Erfahrungen aus anderen Kärntner Regionen stimmen Schuschnig zuversichtlich. Nach drei Jahren soll überprüft werden, wie stark das Shuttle tatsächlich genutzt wird. Für nachhaltige Veränderungen im Mobilitätsverhalten brauche es allerdings Zeit, weshalb das Projekt auf fünf Jahre angelegt sei.

©5 Minuten Die St. Andräer Bürgermeisterin Maria Knauder spricht von einem „Gamechanger“.

420.000 Euro pro Jahr

Ganz billig ist das neue Angebot nicht: Rund 420.000 Euro pro Jahr kostet der Betrieb laut Schuschnig. Etwa 290.000 Euro davon übernimmt das Land Kärnten mit dem Verkehrsbund als wichtigem Partner, den Rest tragen die beteiligten Gemeinden. Nun liegt es auch an den Lavanttalern, ob aus den Shuttles tatsächlich eine Alternative zum eigenen Auto wird. St. Pauls Bürgermeister Salzmann richtet dafür am Freitag einen abschließenden Appell an die Bevölkerung: „Probierts es einfach einmal aus!“

©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 16:30 Uhr aktualisiert