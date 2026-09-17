„Alpiner Luxus“: Kärntner Schlosswirt steht zum Verkauf

Der Schlosswirt in Döllach in Großkirchheim ist wohl vielen Mölltalern ein Begriff – nun steht das Hotel samt Chaletdorf zum Verkauf. Auf willhaben wird das Ensemble derzeit als „Pionierprojekt für alpinen Luxus, Autarkie und sanften Tourismus“ angeboten. Ein solch ambitioniertes und umfassendes „Projekt“ hat natürlich seinen Preis – der wird in der Anzeige jedoch nicht bekannt gegeben.

Vor 13 Jahren ersteigert und kräftig investiert

Hinter dem Schlosswirt steht aktuell der gebürtige Franzose Christian Mangold. Vor 13 Jahren ersteigerte er den Betrieb und investierte seither viel Geld in die Sanierung und Erweiterung, wie er gegenüber der Kleinen Zeitung erklärte. Unter anderem entstanden zwischen 2017 und 2020 fünf Chalets. Nun möchte der 63-Jährige sein Lebenswerk in andere Hände geben. Einer der Gründe dafür ist die fehlende Nachfolge.

„Es macht keinen Spaß“

Doch das ist noch nicht alles: Mangold hadert auch mit den Rahmenbedingungen für Unternehmer in der Gastronomie und Hotellerie. Vor allem die zunehmenden behördlichen Vorgaben machen ihm zu schaffen. „Es macht keinen Spaß. Wenn die behördlichen Auflagen immer höher werden, werden künftig noch weitere Familienbetriebe zusperren“, teilt er der Kleinen Zeitung mit. Hinzu kommt ein Problem, das viele Wirte und Hoteliers kennen: die Suche nach Personal. Qualifizierte Fachkräfte zu finden, werde jedoch zunehmend schwieriger.

20 Zimmer, fünf Chalets und Platz für 80 Gäste

Wer den Schlosswirt übernimmt, bekommt jedenfalls weit mehr als ein klassisches Hotel. Das Areal umfasst laut Verkaufsunterlagen 8.988 Quadratmeter. Herzstück ist das historische Stammhaus mit 20 Zimmern und mehreren gemütlichen Stuben. Hotel und Restaurant bieten Platz für mehr als 80 Gäste. Dazu kommen fünf ökologisch errichtete Chalets sowie ein Wellnessbereich mit Außenschwimmbecken, Saunen und Dampfbädern. Auch Stellplätze für Wohnmobile gehören zum Konzept.

Sogar Bier und Getreide kommen aus eigener Produktion

Eine Besonderheit des Schlosswirts: Zum Betrieb gehört eine eigene Landwirtschaft. Außerdem gibt es eine Brauerei und eine Getreidemühle. Erst 2025 wurde laut Verkaufsanzeige eine neue Hackgut-Zentralheizung errichtet. Das Konzept setzt damit stark darauf, Lebensmittel und Energie möglichst selbst beziehungsweise vor Ort zu produzieren. In der Verkaufsanzeige ist entsprechend von einer „Farm-to-Table“-Philosophie die Rede – vereinfacht gesagt: Lebensmittel sollen möglichst direkt vom eigenen Hof beziehungsweise aus der Region auf dem Teller der Gäste landen.

Betrieb läuft bis zum Verkauf weiter

Dass der Schlosswirt jetzt auf dem Immobilienmarkt gelandet ist, bedeutet allerdings nicht, dass Hotel und Restaurant unmittelbar schließen. Mangold versichert, den Betrieb bis zu einer Übernahme wie gewohnt weiterzuführen. Ein Mangel an Gästen zähle jedenfalls nicht zu den Verkaufsgründen. Mangold hofft nun auf jemanden, der nicht nur die Immobilie kauft, sondern auch seine Idee von einem „urigen Konzept“ weiterträgt.