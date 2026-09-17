Ein Klick, ein Anruf – dann sind über 10.000 Euro weg

Eigentlich wollte ein 20-Jähriger "unbefugte Abbuchungen" von seinem Konto rückgängig machen. Doch am anderen Ende der Leitung saß kein Bankmitarbeiter. Der folgenschwere Irrtum kostete ihn über 10.000 Euro.

Nachdem die Polizei bereits am Donnerstagnachmittag über einen Betrugsfall im Lavanttal berichtete, gab sie am Abend einen weiteren Fall bekannt – diesmal war der Schaden jedoch beträchtlich höher.

Am Abend meldete sich die „Bank“

Ein junger Mann (20) aus dem Bezirk Wolfsberg erhielt am Mittwoch, 16. September, eine SMS, die wie eine Benachrichtigung von FinanzOnline aussah. Darin befand sich ein Link, den der 20-Jährige anklickte. Anschließend aktualisierte er dort persönliche Daten. Ein schwerer Fehler. Am selben Abend erhielt der Lavanttaler einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter seiner Bank aus und behauptete, dass unbefugt Geld von seinem Konto abgebucht worden sei. Um diese angeblichen Abbuchungen rückgängig zu machen, müsse der 20-Jährige selbst Überweisungen durchführen. Er folgte den Anweisungen des vermeintlichen Bankmitarbeiters.

Mehr als 10.000 Euro Schaden

Tatsächlich machte der Mann damit jedoch keine unbefugten Abbuchungen rückgängig, sondern überwies Geld an die Betrüger. Laut Polizei entstand dem 20-Jährigen dadurch ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.