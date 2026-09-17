„Beschimpfungen und Machtspiele“: Doppelrücktritt erschüttert Spittaler SPÖ

Doppelter Paukenschlag bei der Spittaler SPÖ: Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger tritt aus der Partei aus, Stadträtin Almut Smoliner legt ebenfalls ihr Amt zurück. Wer Hinteregger nachfolgt, soll bereits feststehen.

Bei der Spittaler SPÖ kommt es wenige Monate vor der Gemeinderatswahl 2027 zu gleich zwei prominenten Abgängen: Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger legt mit sofortiger Wirkung ihre politischen Funktionen für die SPÖ zurück und verlässt nach mehr als 30 Jahren auch die Partei. Fast zeitgleich stellt Stadträtin Almut Smoliner ihr Amt zur Verfügung.

Hinteregger spricht von „Machtspielen“

Hinteregger informierte ihre Parteikollegen am Mittwoch per E-Mail über ihre Entscheidung. Gegenüber der Kronen Zeitung begründete sie den Schritt unter anderem mit „persönlichen Beschimpfungen und Machtspielen“. Ausschlaggebend sei für sie schließlich auch der Umgang mit einer Stadtratskollegin gewesen. Die langjährige SPÖ-Politikerin saß bereits vier Perioden im Spittaler Gemeinderat und ist in der laufenden erstmals Vizebürgermeisterin. Dem Gemeinderat möchte sie bis zum Ende der Periode weiterhin angehören – allerdings ohne Fraktion. Spekulationen über einen Wechsel zum Team Köfer weist sie zurück.

Auch Stadträtin Smoliner zieht Konsequenzen

Hinteregger ist nicht die Einzige, die einen Schlussstrich zieht. Auch SPÖ-Stadträtin Almut Smoliner hat ihre Funktion zurückgelegt. Zu ihren Beweggründen äußerte sie sich zunächst nicht näher. Damit muss die Spittaler SPÖ gleich zwei wichtige Positionen neu besetzen. Laut Kronen-Zeitung soll Roland Mathiesl als Vizebürgermeister nach. Bereits bei der kommenden Gemeinderatssitzung sollen Nachfolger angelobt werden.