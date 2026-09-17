Auto überschlug sich mehrmals: Kärntnerin bei Unfall verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der L62 im Bezirk St. Veit. Eine 33-jährige Autofahrerin kam auf der nassen Fahrbahn von der Straße ab, ihr Auto überschlug sich daraufhin mehrmals.

Wie die Polizei informiert, war die Frau aus dem Bezirk St. Veit am 17. September gegen 18.30 Uhr auf der L62 von Marienheim kommend in Richtung Metnitz unterwegs. In einer Rechtskurve passierte das Unglück: Laut Polizei geriet aufgrund der nassen Fahrbahn auf den Randstein. Anschließend fuhr das Auto rund 15 Meter entlang des Banketts und schließlich überschlug sich der Wagen mehrmals.

Frau verletzt

Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, konnte ihr Fahrzeug aber noch selbstständig verlassen. Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Unfall und verständigte die Rettungskräfte. Die Frau wurde ins Krankenhaus Friesach gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Grades rückte mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Während der Bergung des Unfallwagens musste die L62 vollständig gesperrt werden.