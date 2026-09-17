Mehr als 100.000 Euro weg: Werbung in den sozialen Medien wurde Kärntnerin zum Verhängnis

Es begann mit einer Werbeanzeige in den sozialen Medien und endete mit einem sechsstelligen Verlust: Eine Kärntnerin glaubte, ihr Geld erfolgreich anzulegen. Erst ihre Bank machte sie auf den Betrug aufmerksam.

Mehr als 100.000 Euro hat eine 64-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt bei einem vermeintlichen Trading-Geschäft verloren. Begonnen hatte alles ganz harmlos mit einer Werbeanzeige in den sozialen Medien. Dort stieß die Kärntnerin auf ein vermeintliches Anlageangebot und nahm Kontakt zu einem angeblichen Broker auf. Über einen Messenger-Dienst wies dieser die Frau schrittweise dazu an, Geld auf verschiedene Konten zu überweisen, schildert die Polizei.

Kontostand schien zu wachsen

Auf der Trading-Plattform schien die Investition zunächst erfolgreich zu sein: Der 64-Jährigen wurde ein immer weiter steigender Kontostand angezeigt. Als sie sich schließlich Geld auszahlen lassen wollte, begannen jedoch die Probleme. „Diese wurden ihr vorerst genehmigt, dann aber unter Hinweis auf angeblich offene Steuern und interne Fehlbuchungen nicht durchgeführt“, so die Polizei. Die Kärntnerin wurde daraufhin zu weiteren Zahlungen aufgefordert. Doch auch danach blieb die erhoffte Auszahlung aus.

Bank machte Frau auf Betrug aufmerksam

Schließlich wandte sich die 64-Jährige an ihre Bank. Dort folgte das böse Erwachen und sie wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits enormer finanzieller Schaden entstanden: Laut Polizei verlor die Frau durch die vermeintlichen Trading-Geschäfte einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.