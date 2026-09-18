Sonne und Regen: So wird das Kärnten-Wetter am Freitag

Ganz ohne Regenschirm geht es am Freitag in Kärnten nicht überall, insgesamt zeigt sich das Wetter aber nur leicht unbeständig. In der Früh halten sich zunächst noch Restwolken und einige Nebelfelder. Diese lichten sich laut GeoSphere Austria im Laufe des Vormittags. Besonders in den Becken und größeren Tälern kommt dann zwischendurch die Sonne zum Vorschein.

Im Westen ziehen erste Schauer auf

Am Nachmittag bilden sich vor allem über den Bergen wieder mehr Quellwolken. Später können sich, vom Westen Kärntens ausgehend, einzelne Regenschauer entwickeln. Teilweise sind auch Gewitter möglich. Freundlicher bleibt es zunächst in Unterkärnten. Hier soll es bis zum Abend überwiegend trocken bleiben, insbesondere in den Becken sind längere sonnige Abschnitte möglich. Erst am Abend muss auch dort mit kurzen Schauern gerechnet werden, die vereinzelt gewittrig ausfallen können. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 10 und 14 Grad. Am Nachmittag werden je nach Sonnenscheindauer zwischen 15 und 20 Grad erreicht.