„Willkommen daheim“: Kärnten hat 47 neue Staatsbürger

Für 47 Menschen war es am Mittwoch ein besonderer Tag: Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung erhielten 36 Erwachsene und elf Kinder aus insgesamt elf Herkunftsländern die österreichische Staatsbürgerschaft.

Im Spiegelsaal der Landesregierung hat Landeshauptmann Daniel Fellner am Mittwoch (17. September) an 36 Erwachsene und 11 Kinder aus elf Herkunftsländern die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Doch der Weg dorthin war nicht leicht.

Vom Deutsch-Nachweis bis zum Staatsbürgerschaftstest

Wer die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten möchte, muss eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Dazu können unter anderem ein langjähriger rechtmäßiger Aufenthalt in Österreich, ein gesicherter Lebensunterhalt, entsprechende Deutschkenntnisse und Unbescholtenheit gehören. Auch ein Staatsbürgerschaftstest ist vorgesehen. Dabei werden unter anderem Kenntnisse über die demokratische Ordnung sowie die Geschichte Österreichs und Kärntens abgefragt.

„Demokratie keine Selbstverständlichkeit“

Die 47 Menschen, die diesen langwierigen Prozess erfolgreich durchlaufen haben, begrüßte Fellner bei der Verleihung mit den Worten „Willkommen daheim“. Der Landeshauptmann erinnerte jedoch auch daran, dass mit der Staatsbürgerschaft neben Rechten auch Pflichten verbunden seien. „Männer und Frauen sind bei uns gleichberechtigt, das ist zu akzeptieren und zu leben. Dafür haben andere vor uns gekämpft“, betont er. Auch die Teilnahme an demokratischen Prozessen hob er hervor. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit und müsse von den Bürgern mitgetragen werden. „Daher muss jede und jeder etwas beitragen zum Erhalt dieser Demokratie, für die an anderen Orten Menschen noch mit ihrem Leben kämpfen müssen“, so Fellner weiter.

Gelöbnis bei der Verleihung

Teil des Festakts ist auch ein Gelöbnis. Darin bekennen sich die neuen Staatsbürger unter anderem dazu, die österreichischen Gesetze zu beachten und zu den Grundwerten eines europäischen demokratischen Staates und seiner Gesellschaft zu stehen. Konkret werden folgende Worte gesprochen: