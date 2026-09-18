24 Tage im Kampf gegen die Flammen: Kärntner Flugpolizei ausgezeichnet

Auch die Einsatzkräfte der Flugeinsatzstelle (FEST) Klagenfurt standen im Frühjahr 2026 bei dem großflächigen Waldbrand im Lesachtal im Löscheinsatz. Dafür erhielten sie nun ein Ansteckabzeichen des Landes Kärnten.

24 Tage lang hielt der massive Waldbrand im Lesachtal den Bezirkskrisenstab, die Gemeinde und sämtliche Blaulichtorganisationen auf Trab. Auf 110 Hektar wüteten die Flammen im April und Mai, ehe das Feuer gelöscht werden konnte. Feuerwehr, Polizei und Bundesheer kämpften Hand in Hand mit Bergrettung und Rotem Kreuz. Bis zum erlösenden „Brand aus“ wurden zehn Millionen Liter Wasser auf den Berg befördert – auch mithilfe der Landwirte.

Sieben Helikopter gleichzeitig im Einsatz

Entscheidend für den Löscherfolg waren die Helikopter des Innenministeriums und des Bundesheeres, die bei 2.200 Löschflügen über eine Million Liter Wasser abwarfen. Flugbetriebsleiter Oberst Martin Otahal war im Lesachtal selbst leitend und als Pilot dabei. „Oft waren bis zu sieben Hubschrauber in der Luft. Es waren teils schwere Windbedingungen, dazu die Rauchentwicklung. Es war herausfordernd für Personal und Maschinen. Da ist gutes Teamwork wichtig.“

Zeichen der Wertschätzung

Am Donnerstag besuchte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) deshalb die Flugeinsatzstelle (FEST) Klagenfurt, dankte der Mannschaft um Chefinspektor Josef Samonig persönlich und zeichnete die Mitglieder der Flugpolizei mit dem Abzeichen „Lesachtal 2026“ aus. Er strich die unglaubliche Leistung bei der Waldbrandbekämpfung im Lesachtal hervor. „Dafür wollen wir euch als Land Kärnten ein sichtbares Zeichen des Dankes geben.“ Samonig dankte für die vom Land Kärnten entgegengebrachte Wertschätzung. „Es ist eine super Partnerschaft mit dem Land. Auch mit allen Einsatzorganisationen besteht Freundschaft und Kameradschaft auf Augenhöhe.“ Dem schloss sich auch die für die Flugpolizei zuständige Abteilungsleiterin Ulrike Hutsteiner vom Innenministerium an: „Es ehrt uns, dass wir gesehen und geschätzt werden.“