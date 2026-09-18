Black Hawk im Einsatz: Bundesheer trainiert für den Ernstfall

Von 21. bis 24. September führt das Bundesheer im Raum Klagenfurt-Land, Völkermarkt und Wolfsberg eine Übung durch. Dabei kommen auch militärische Hubschrauber zum Einsatz.

Eine viertägige Bundesheerübung fordert vom 21. bis 24. September 2026 rund 30 Soldaten in Kärnten. Unter Führung des Jagdkommandos und in Kooperation mit der Polizei trainieren sie das verdeckte Operieren. Die Übungszone umfasst den Truppenübungsplatz Glainach sowie die Bezirke Klagenfurt-Land, Völkermarkt und Wolfsberg mit Schwerpunkten von St. Michael am Zollfeld über Diex und Griffen bis St. Paul im Lavanttal. „Es kommen dabei zirka fünf Räderfahrzeuge sowie vereinzelt und tageweise Bundesheer-Hubschrauber vom Typ ‚Agusta Bell 212‘, Bell OH-58 ‚Kiowa‘ und ‚S-70-Black Hawk‘ sowie eine Pilatus PC-6 „Turbo Porter“ zum Einsatz“, heißt es vonseiten des Militärkommandos Kärnten. Es wird um Verständnis für den – teilweise in diesem Zeitraum auch bei Nacht – auftretenden Fluglärm ersucht.“

©Michael Steinberger/Bundesheer | Ende September trainiert das Bundesheer in Unterkärnten. ©Bundesheer

Bundesheer hat wichtige Bitte: Die Verwendung von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition ist zwar nicht vorgesehen, aber das Sammeln von Munition und Munitionsteilen ist gefährlich. NICHT BERÜHREN! Bitte Meldung an die nächste Polizeiinspektion erstatten, sollte dennoch etwas oder überhaupt gefunden werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 09:01 Uhr aktualisiert