Ansturm auf Bahnhof-Parkplätze: Kühnsdorf stockt auf 230 Stellplätze auf

Gute Nachrichten für Pendler im Bezirk Völkermarkt: Das Land Kärnten und die ÖBB nehmen 480.000 Euro in die Hand, um die Park&Ride-Anlage am Bahnhof Kühnsdorf zu erweitern. Mit Ende des Jahres stehen dann 230 Stellplätze bereit.

Am Bahnhof Kühnsdorf am Klopeiner See wird der Platz knapp: Weil die Park-and-Ride-Fläche besonders morgens an ihre Grenzen stößt, reagieren die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und das Land Kärnten mit einer Erweiterung. Bis Jahresende fließen rund 480.000 Euro in das Projekt, um die Kapazität um 70 auf insgesamt 230 Pkw-Stellplätze aufzustocken. Die neuen Flächen entstehen überwiegend im südlichen Areal. Zudem wird das Angebot für Elektroautos ausgebaut.

Mehr Stellplätze als ursprünglich geplant

„Die hohe Auslastung der bestehenden Anlage zeigt, wie gut das Angebot von den Fahrgästen angenommen wird“, freut sich Thomas Mayer, Regionalleiter der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ergänzt: „Die Koralmbahn hat die Mobilität in Kärnten nachhaltig verändert und macht die Bahn für viele Menschen noch attraktiver. Das macht sich auch am Bahnhof Kühnsdorf Klopeiner See bemerkbar. Wir errichten daher nun mit 70 statt 48 sogar mehr Stellplätze als ursprünglich im Rahmen der Erweiterung geplant waren.“

Neue Öffi-Parkplätze auch in Paternion-Feistritz

Auch am Bahnhof Paternion-Feistritz im Bezirk Villach-Land vergrößert sich das Angebot. Dort schaffen die Verantwortlichen 18 neue Parkplätze für Autos. Das Bauprojekt schlägt mit etwa 308.000 Euro zu Buche, wobei sich das Land Kärnten und die ÖBB die Gesamtsumme zu gleichen Teilen teilen. Geplant ist, dass die Arbeiten an beiden Standorten bis Ende 2026 abgeschlossen sind und die Anlagen in Betrieb genommen werden.