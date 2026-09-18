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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Bauernhof im Bezirk Völkermarkt.
Ein Bauernhof im Bezirk Völkermarkt steht im Zentrum eines Erbstreits.
Kärnten
18/09/2026
Tanten klagen

Erbstreit in Kärnten: Sechsjährige muss um ihr Zuhause kämpfen

Nach dem Tod von Vater und Opa droht einer Sechsjährigen im Bezirk Völkermarkt nun der Verlust ihres Zuhauses. Der Fall wird am Sonntag im ATV-Format „Erbstreit – der letzte Wille ist erst der Anfang“ behandelt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Der Rechtsanwalt Hubert Niedermayr stellt sich als Experte für Erbrecht regelmäßig kniffligen Verfahren. Die ATV-Produktion „Erbstreit – der letzte Wille ist erst der Anfang“ zeigt ihn bei seiner täglichen Arbeit. Die aktuelle Episode am Sonntag, dem 20. September, behandelt eine tragische Geschichte aus dem Bezirk Völkermarkt, in deren Zentrum ein sechsjähriges Mädchen steht.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Rechtsanwalt Hubert Niedermayr.
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Am Foto: Rechtsanwalt Hubert Niedermayr will sich für das Mädchen einsetzen.

Mutter kämpft um das Erbe ihrer Tochter

Nachdem das Kind erst den Großvater und wenig später den Vater durch einen Unfall verlor, verlangen die Tanten gerichtlich nun einen großen Teil des Erbes – einen Bauernhof in Kärnten. Sie bestreiten, ihren Erbteil aus dem Testament des Opas bereits erhalten zu haben. Für die trauernde Mutter Daniela bedeutet das eine enorme Belastung. Sie muss für ihr kleines Mädchen um deren Zuhause kämpfen. Jurist Niedermayr arbeitet in diesem Fall mit dem Kärntner Rechtsanwalt Michael Sommer zusammen. Der Auftakt wird um 21.15 Uhr via JOYN sowie ATV ausgestrahlt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Mutter Daniela.
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Nach zwei Schicksalsschlägen kämpft eine Mutter um das Zuhause ihrer Tochter.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die beiden Anwälte mit Mutter Daniela.
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Zur Seite stehen ihr die Rechtsanwälte Michael Sommer und Hubert Niedermayr.
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