1,1 Millionen Euro Passiva: Kärntner Tischlerbetrieb beantragt Sanierung

Am Landesgericht Klagenfurt wurde über die Karnische-Massiv-Möbel GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Wie AKV und KSV1870 berichten, wird eine Sanierung angestrebt.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die Karnische-Massiv-Möbel Gesellschaft m.b.H. aus dem Gailtal eröffnet, wie AKV und KSV1870 übereinstimmend berichten. Der Unternehmensgegenstand umfasst ein Tischlereigewerbe, die handwerksmäßige, maschinelle und industrielle Erzeugung sowie die Restaurierung von Möbeln aller Art, insbesondere von Qualitäts- und Massivmöbeln aus Holz, sowie die Planung und Erzeugung von Inneneinrichtungen und Innenausbauten.

Passiva von rund 1,1 Millionen Euro

Wie AKV und KSV1870 vermelden, sind von der Insolvenz 26 Dienstnehmer betroffen. Das Unternehmen weist Passiva von rund 1,1 Millionen Euro auf, worin auch noch nicht fällige Abfertigungen alt enthalten seien. Den Verbindlichkeiten stehen Aktiva von rund 1,54 Millionen Euro gegenüber. Wie der KSV1870 mitteilt, liegt keine Überschuldung vor, da das 1981 gegründete Unternehmen über erhebliches Anlagevermögen verfügt, zu dem insbesondere die im Eigentum stehenden Betriebsliegenschaften samt Produktionshallen zählen. Es stehe allerdings die Zahlungsunfähigkeit unmittelbar bevor. Von der Insolvenz sind zudem 24 Gläubiger betroffen.

Quote von 20 Prozent

Als Ursache für die Insolvenz gibt das Unternehmen die wirtschaftliche Lage in Deutschland an: Die Firma erziele mehr als die Hälfte ihres Umsatzes am deutschen Markt. Die deutschen Umsätze waren schon länger rückläufig und sind in den letzten Monaten eingebrochen. Wie AKV und KSV1870 berichten, führte zudem das Ausscheiden von Mitarbeitern mit Abfertigung alt zu einer Liquiditätsbelastung, die aufgrund der einbrechenden Umsätze nicht mehr finanziert werden konnte. Eine Unternehmensfortführung und Sanierung werden angestrebt. Wie dem KSV1870 bekannt ist und auch der AKV berichtet, wurde bereits ein Sanierungsplanantrag vorgelegt. Dieser sieht eine Quote von 20 Prozent vor, zahlbar innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplanes, nicht jedoch vor rechtskräftiger Bestätigung. Die Finanzierung soll aus der Fortführung des Unternehmens sowie aus der Verwertung von Anlagevermögen erfolgen.

Berichtstagsatzung und Prüfungstagsatzung

Zum Insolvenzverwalter wurde Walter Dorn, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die Berichtstagsatzung und Prüfungstagsatzung wurden für den 23. November anberaumt, die Sanierungsplantagsatzung findet am 14. Dezember statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 14:24 Uhr aktualisiert