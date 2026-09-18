Schauer, Sonne und bis zu 25 Grad: So gestaltet sich das Wochenende in Kärnten

Das Wetter in Kärnten gestaltet sich am Wochenende wechselhaft, bringt nach nächtlichem Regen aber rasch wieder sonniges und mildes Herbstwetter mit sich.

Bereits am Freitagabend zieht ein Schauerband von West nach Ost über das Land. Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren dazu eine rasche Wetterberuhigung: „Nach Mitternacht regnet es nur noch im Lavanttal vereinzelt, meist ist es dann schon niederschlagsfrei“.

Sonniger Samstag

Im Anschluss bildet sich häufig Nebel oder Hochnebel, während der Himmel abseits davon nach den Schauern nur gering bewölkt bleibt. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 9 und 13 Grad. Der Samstag beginnt gebietsweise noch mit Nebelfeldern, aus denen es im Südosten vereinzelt leicht regnen kann. Im weiteren Tagesverlauf setzt sich jedoch im gesamten Bundesland die Sonne durch.

Bist du bereit für Herbstwetter? Ja, ich freue mich schon auf die kühleren Tage. Nein, von mir aus könnte das ganze Jahr über Sommer sein. Ich nehme das Wetter, wie es kommt. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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24 Grad und kurze Schauer

Nachmittags bilden sich zwar Quellwolken, diese bringen nach Einschätzung der Wetterexperten jedoch höchstens vereinzelt über den Bergen kurze Regenschauer. Nach Frühwerten von 9 bis 13 Grad klettern die Höchsttemperaturen am Nachmittag auf Werte zwischen 20 und 24 Grad.

Frühnebel löst sich rasch auf

Auch der Sonntag zeigt sich überwiegend von seiner sonnigen Seite. Zeitweise ziehen lediglich dünne, harmlose Wolkenfelder in höheren Schichten über das Land, während sich regionaler Frühnebel rasch auflöst. Im Laufe des Nachmittags frischt gebietsweise mäßiger Wind aus Nordwest auf. Erst gegen Abend verdichtet sich die Bewölkung von Nordwesten her wieder. Die Temperaturen starten morgens bei 7 bis 12 Grad und erreichen am Nachmittag warme 19 bis 25 Grad.