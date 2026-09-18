Spatenstich in Kirchbach: Freibad wird für 1,2 Millionen Euro saniert

Mit dem Spatenstich haben die Arbeiten für die umfassende Sanierung des Freibads Kirchbach begonnen. Die Gesamtkosten für den Abschnitt liegen bei rund 1,2 Millionen Euro.

In der ersten Baustufe werden rund 1,16 Millionen Euro investiert, um einen neuen Gastronomie- und Bürobereich mit Mehrzweckraum zu schaffen, die Umkleiden zu modernisieren sowie ein weiteres Gebäude zu einem Jugendraum umzubauen. Die Gesamtkosten für den Abschnitt liegen bei rund 1,2 Millionen Euro. Das Land Kärnten fördert das Vorhaben mit 600.000 Euro aus Bedarfszuweisungen für 2026 und 2027, ergänzt durch KIP-Mittel und Gemeinderücklagen.

Spielplatz als wichtiger Treffpunkt

„Ein Freibad ist weit mehr als nur ein Ort zum Schwimmen. Es ist ein Treffpunkt für Familien, Kinder und Jugendliche und ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität einer Gemeinde. Mit der Sanierung entsteht in Kirchbach eine moderne Freizeitinfrastruktur, von der Einheimische und Gäste gleichermaßen profitieren. Als Land unterstützen wir diese Investition in die Zukunft der Gemeinde Kirchbach sehr gerne“, betont Gemeindereferentin LRin Marika Lagger-Pöllinger. Auch Bürgermeister Markus Salcher zeigt sich erfreut über den Baustart: „Nach drei Jahren intensiver Planung können wir nun endlich mit der Sanierung der Gebäude unseres Freibads beginnen. Mit der Unterstützung des Landes Kärnten gelingt uns dieser Kraftakt. Damit können wir das Freibad mit seinem Spielplatz als wichtigen Treffpunkt für unsere Gemeinde erhalten und für kommende Generationen weiterentwickeln. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit der Umsetzung starten können.“

Weiterer Bauabschnitt erwartet

Ein zweiter Bauabschnitt sieht künftig Verbesserungen der Außenanlagen, eine barrierefreie Erschließung sowie einen Tourismus-Infopoint, Fahrradstellplätze und E-Ladestationen vor, um das Freibad als ganzjährigen Freizeit- und Sporttreffpunkt zu etablieren.