Tragödie am Stausee: Vermisster Kärntner (43) wurde tot geborgen

Nach einer tagelangen Suchaktion gibt es traurige Gewissheit um einen seit dem 12. September vermissten Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Der 43-Jährige wurde am Morgen des 18. September gegen 8:30 Uhr von Fischern leblos im Wasser am Drauufer bei Pribelsdorf entdeckt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Freitag berichtet.

Kurz vor dem Ziel untergegangen

Eine kriminalpolizeiliche Untersuchung bestätigte den Tod durch Ertrinken und ergab keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, heißt es in einer Aussendung der Beamten. Der tragische Vorfall hatte sich knapp eine Woche zuvor in der Nacht auf Samstag gegen 22:43 Uhr im Völkermarkter Stausee auf Höhe Kohldorf ereignet. Der Mann war von einem Fischersteg zu einem rund 50 Meter entfernten Kajütenboot geschwommen, auf dem sich seine 32-jährige Lebensgefährtin und ein 64-jähriger Fischer befanden. Als die Frau ihren Partner im Wasser bemerkte, sprang sie ihm entgegen, um die verbleibende Strecke gemeinsam zurückzulegen. Kurz vor dem Ziel gingen beide Personen unter.

Suchaktion blieb erfolglos

Der 64-jährige Fischer reagierte rasch, konnte die 32-Jährige erreichen, sichern und wieder an Bord ziehen. Von dem 43-jährigen Mann fehlte ab diesem Zeitpunkt jedoch jede Spur. Ein umgehend eingeleiteter Großeinsatz, bei dem zahlreiche Einsatzkräfte mit Booten, Drohnen und einem Hubschrauber nach dem Vermissten suchten, blieb in den darauffolgenden Tagen ohne Erfolg.